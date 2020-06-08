勞檢員沉迷職棒簽賭狂索賄 丟了退休金妻子還提離婚

勞動部職業安全衛生署南區中心的前莊姓檢查員，被控藉職權向廠商勒索財物、收賄，高雄高分院依藉端勒索財物等罪判14年10月徒刑，可上訴。圖／本報資料照 勞動部職業安全衛生署南區中心的前莊姓檢查員，被控長期藉勞檢職權涉向廠商勒索財物、收賄，受害人出庭形容有如「黑道要我們買兄弟茶」，一審認定他索賄19次、金額累計145萬多元，依藉端勒索財物等罪判14年10月徒刑。他上訴辯稱「情節輕微」想求輕判，高雄高分院仍駁回，維持原判，仍可上訴。

判決指出，莊姓男子2005年6月起任職勞動部職業安全衛生署南部職業安全衛生中心，擔任檢查員，卻於2017、2018年間，多次利用他掌有裁罰、停工、檢查等公權力，以及營造廠商有施工進度、資金壓力的弱點來勒索財物，包括澎湖馬公漁港的旅館BOT案、台南某高中校舍新建工程工人職災案，也對起重機執照代辦業者索賄，共19次，其中1次未成功，取得145萬3000元。

多名受害人出庭證稱，「就當作黑道要我們買兄弟茶一樣」、「想說我是業者，要息事寧人，這是小市民的無奈」、「閃他都來不及了，因為他找我約在外面，我就知道可能是要拿錢了」。

一審痛批莊姓男子只要勒索得逞，就不顧工地實際上有無缺失、是否已改善，便草草結案或根本不成案，甚至勞工死亡案件也沒確實調查，反以相同手法索賄，毫無職業道德，「形同地痞流氓之行徑嚴重玷污官箴，公權力亦因之淪為可交易之籌碼」，考量他沒前科，自首部分犯行，也承認全部犯行，與幾名受害人和解，依藉勢勒索財物罪、不違背職務收賄罪共19罪，判14年10月。

莊姓男子（51歲）上訴表示，他沉迷職棒簽賭，迫不得已鋌而走險向廠商索取財物，案發後被免職，中年失業，退休金更泡湯，妻子還因此提離婚要求，他因本案嘗盡人情冷暖，希望能考量從輕量刑。

莊還指出，多次表明願意出售不動產、變賣來繳回犯罪所得，請求法院及檢察官解除對他不動產的禁止處分都沒獲同意，應符合主動繳回犯罪所得依法減刑，且有幾次所得的金額低於5萬，他雖為「小利」而有損官箴，行為不可取，但手段並非狡詐凶猛，也取得被害人原諒，應認定犯罪情節輕微再減刑。

二審合議庭認為，莊的不動產被扣押後，才表示要拿來繳抵犯罪所得，與貪汙治罪條例規定的「自動繳交」情況不符，批他因自身賭債卻以職權索賄，多數受害人忍氣吞聲，犯罪情節不能算輕微，駁回上訴。