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斷掌棄屍裱框店老闆 兩共犯為車貸反目獄中興訟

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

經營不動產買賣的葉庭瑜，2008年間與友人楊永德悶死開裱框店的老闆張浚原，兩人都被判有罪定讞。事隔多年，楊男突然從獄中具狀指控當年貸款幫葉女買車，女方卻不還錢，提告詐欺。台北地檢署今依罪嫌不足，不起訴。圖／本報資料照。
經營不動產買賣的葉庭瑜，2008年間與友人楊永德悶死開裱框店的老闆張浚原，兩人都被判有罪定讞。事隔多年，楊男突然從獄中具狀指控當年貸款幫葉女買車，女方卻不還錢，提告詐欺。台北地檢署今依罪嫌不足，不起訴。圖／本報資料照。
經營不動產買賣的葉庭瑜，2008年間與友人楊永德悶死開裱框店的老闆張浚原，葉女還持美工刀切斷被害人的雙掌，並將其丟棄在北宜公路，兩人都被判有罪定讞。事隔多年，楊男突然從獄中具狀指控當年貸款幫葉女買車，女方卻不還錢，提告詐欺。台北地檢署今依罪嫌不足，不起訴。

葉庭瑜經營仲介生意不善，急需資金，透過張浚原向人借款1600萬元。葉女不滿張催債，找友人楊永德以談判為由，於2008年6月25日開車挾持張。

因談判破裂，葉女和楊在北宜公路的產業道路將張浚原悶死，拖出車外，再由葉女切下張的雙掌，沿途丟在北宜公路；張的屍體則被丟在產業路旁，以芭蕉葉等樹葉覆蓋。犯後兩人十分鎮定，還在宜蘭車站以700元載客回台北。

2011年3月24日，最高法院認為，葉女行凶後意圖掩飾罪行，犯後又始終否認涉案，毫無悔意，有必要永久剝奪自由與社會隔離，依判處無期徒刑。另判楊19年6月徒刑定讞。

事隔多年，今年過年期間，楊永德突然從獄中具狀，指當年犯案用的Lexus轎車是由他辦理貸款、繳車貸，葉女一直沒有還錢，因此提告詐欺，並聲請傳喚當年登記為該車所有權人的人頭出庭作證。

葉女警詢時承認有車貸一事，但否認要求楊男幫她繳錢，辯稱當時她曾說要自己處理。檢方查出，該輛車都不是登記在楊男、葉女兩人名下，而是登記第三人名下，但該所有權人前幾年已過世，無法傳喚到庭釐清。

檢方提訊楊男出庭後，認為他無法提出證據，以證明葉女的車貸是他幫忙繳交，難憑單一指訴就認定葉女不法，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

北宜公路 詐欺 挾持

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