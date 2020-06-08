工人撲抱老闆娘不是性騷擾？ 法官依妨害自由判拘役30天

53歲賴姓工人因愛慕老闆娘去年趁老闆娘在指示他去工地時，竟突然熊抱老闆娘長達1分鐘，後老闆娘掙脫求救並告賴男性騷擾，不過法官認為賴男僅抱人，並未摸臀或襲胸等動作，彰化地方法院以妨害自由罪判處賴男拘役30天。圖／彰化地方法院資料照 53歲賴姓工人因愛慕老闆娘去年趁老闆娘在指示他去工地時，竟突然熊抱老闆娘，以致於兩人跌坐沙發上，賴男仍緊抱不放手長達1分鐘，後老闆娘掙脫求救並告賴男性騷擾，不過法官認為賴男僅抱人，並未摸臀或襲胸等動作，彰化地方法院以妨害自由罪判處賴男拘役30天，如易科罰金需繳罰金3萬元。

賴姓工人是去年間趁老闆娘拿著手機顯示地圖給他看以指示工地位置時，突緊抱老闆娘不放，甚至將老闆娘撲壓在沙發上，後老闆掙脫跑去向房東求救並報警，賴男才騎車逃離現場。

雖老闆娘認為被賴男侵犯性騷擾，但法官認為賴男僅環抱老闆娘的身體，並未觸及臀部、胸部、或其他身體隱私處，還不構成性騷擾，因此以妨害自由之強制罪判處賴男拘役30天。