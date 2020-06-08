女小黃司機向警吐口水鐵棍攻擊 二審判刑3月
計程車李姓女司機疑不滿遭警取締違規，竟朝警方吐口水、辱罵，另持雨傘、鐵棍、石塊攻擊警方致傷，一審依傷害等罪判 3月徒刑，得易科罰金，經上訴，二審駁回上訴確定。
判決指出，李姓女子於民國104年5月20日載客行經台北市中山區龍江路120巷道時，違規停車，轄區吳姓員警上前2次口頭勸離仍不離去。
吳姓員警表明欲依法查驗身分製單告發，李女竟拒絕配合稽查，先用手拍落警用相機，導致相機撞擊地面而鏡頭破裂，吳姓員警撿起相機後繼續拍攝，李女咆哮咒罵，持雨傘伸出車外敲打吳姓員警頭部，並吐口水。
吳姓員警當場告知李女涉嫌妨害公務，要求下車配合調查，但李女仍不願下車，吳姓員警依現行犯欲將她逮捕拉出車外時，李女以鐵棍攻擊吳姓員警手部，再丟擲石塊，而抗拒逮捕。吳姓員警雙手磨損及擦傷。
一審法院勘驗員警密錄器檔案等，認定李女行為觸犯妨害公務、傷害等罪，以本刑較重的傷害罪論罪，判刑 3月，得易科罰金；李女不服提起上訴，否認犯行並請求給予緩刑。
二審台灣高等法院日前審酌李女否認犯行，明顯未記取教訓，至今未道歉或賠償，態度惡劣，且考量她對員警施以強暴、侮辱，挑戰公權力，對國家秩序造成相當程度的影響，本件駁回上訴，不給予緩刑，全案確定。
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