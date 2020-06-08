陸台辦出資助台商投票挺韓？7人否認犯罪希望解除境管

中華婦女聯合會理事長何建華、大陸長沙台灣同胞投資企業協會會長林懷等7人，被控去年幫韓國瑜及國民黨拉票，在大陸宴請500多名台商，還向長沙市台辦、湖南省台辦索取149萬人民幣的返台投票補助款，被檢方依違反選罷法起訴；台北地方法院今開庭訊問，7人均否認犯罪，且希望法院解除限制出境，法官諭知候核辦，將評議後再裁定。

檢方偵查期間命7人限制出境，起訴後案件移審法院，限制出境期限也將屆期，法院今天開庭調查；林懷指出，他否認犯罪，供稱餐會是例行性活動，鼓勵台商踴躍返台投票，但台商可以自行選擇支持藍或綠的候選人，加上他在大陸仍有事業，卻被本案和新冠肺炎疫情影響，希望法官能解除限制出境，讓他去大陸維繫事業。

何建華則稱，她沒有參加尾牙餐會，只有傳訊息給幾名姐妹；大陸長沙台灣同胞投資企業協會副會長佟建華則喊冤，認為檢察官誤會他，他僅掛名副會長，但實際上毫無實權，只是無給職的義工，更沒有決策權力。

檢方起訴指出，本案是首度查獲大陸台辦資助介入台灣選舉的案件，長沙台協會幹部連上銘因未到案遭發布通緝，全案因偵辦何建華等違反選罷法案時，從扣案手機「返鄉群」微信群組，發現有台辦資助賄選情事。

據調查，大陸湖南省長沙市台辦經濟處長黃道年，掌控長沙台灣同胞投資企業協會運作，指派陸籍男子周輝任長沙台協會秘書處主任，由周管理長沙台協會財務，並向長沙台辦處或湖南省台辦申請款項。

去年12月間，黃道年召集林懷、佟建華、連上銘等人聚會，研議以長沙台協會名義，替國民黨及韓國瑜造勢，於長沙市「華天大酒店湖南廳」舉辦活動，提供免費餐飲、住宿及價值不斐抽獎。

12月2日上午，林懷透過微信發送訊息，指示周輝通知長沙台協會會員、長沙台商，報名參加造勢餐敘；並將活動定調為「2019年長沙市台協尾牙聯誼會暨台胞返鄉動員投票大會」。

檢方查出，具有台灣投票權資格者且參與造勢餐敘活動，可登記補貼返台機票；優惠內容為原價人民幣1560元的機票，可補助近全額，共240多人接受補助返台投票。長沙市台辦、湖南台辦計畫補助350萬元人民幣，林懷等人已索取149萬元人民幣。