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一年內小姊弟接連溺斃烏來南勢溪 單親爸有過失獲緩刑
39歲簡姓男子去年8月帶6歲兒子到烏來住家附近溪邊垂釣，未料兒子落水失蹤，屍體10天後才被尋獲；台北地檢署調查後，認為簡男捕魚前獨留幼子在岸上有過失，依過失致死罪嫌起訴；台北地方法院判簡5月徒刑，得易科罰金，並宣告緩刑3年，可上訴。
簡姓男子育有2女1子，7歲大女兒前年7月才在同一水域戲水溺斃，事後夫妻離異，事隔1年，獨子再因陪他去捕魚喪命；當地居民說，簡男處理完兒子後，將幼女交給老母親照料，已離開傷心地。
檢警調查，簡姓男子原是客運司機，一家人為烏來卡拉模機當地原住民，住家就在距離南勢溪邊約卅公尺處，經濟狀況不佳。
去年8月26日下午3時許，簡帶著6歲兒子到南勢溪卡拉模機橋下捕魚，簡男撒網後回頭發現兒子不見蹤影，通報村民和搜救人員幫忙尋找數日都無所獲，10天後才在下游溪流石縫中找到遺體。
簡男的大女兒則在前年7月29日趁家人不注意時，與表姊一起到卡拉模基橋下戲水，兩人被湍急溪水沖走，表姊獲救，女兒下落不明，直到8月1日才在3公里外下游找到遺體。兩名子女1年間相繼在同一水域喪命。
簡男說，大女兒意外身亡後就禁止兒女靠近溪邊；當天他去南勢溪捕魚，是想給年邁老母補身體，順便帶魚去賣貼補家用，兒子吵著一起去，他原本不同意，但禁不起兒子吵鬧。到了溪邊，他要兒子待在岸上別靠近水邊，看兒子安全才放心撒網捕魚，沒想到一轉頭兒子就不見蹤影。
台北地院認為，男童案發時年僅6歲，對危險評估能力不足，體力和平衡感也不如成人，但簡身為父親卻獨留兒子在湍急的溪谷邊，導致兒子失足落水溺斃，但考量他坦承犯行，且身為死者的父親，兒子身亡也對他造成精神極大痛苦，加上他沒有前科，判5月徒刑，緩刑3年，並需接受法治教育。
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