韓國瑜悼念議長許崑源 沈痛凝視牌位呆坐不語

高雄市議長許崑源在罷免投票日墜樓身亡，今天上午，包括高雄市長韓國瑜及藍綠議員都前往高雄市立殯儀館致意，其中韓國瑜除在場內默唸一段心經外，也坐在靈堂內凝視許議長牌位許久，看似心情沈痛。

高雄市議長許崑源靈堂設於市立殯儀館景行廳，藍白相間的佈置，展現一生為國民黨鞠躬盡瘁的氛圍，市議員黃紹庭說，看到這樣的布置，希望一切風雨過後，高雄能出現藍天白雲，能往更好的方向走。

高雄市長韓國瑜上午約十點率市府團隊到靈堂弔唁，據黃紹庭轉述，韓市長帶市府團隊上香後，除念心經外，也對議長說了一些對追思的話，希望議長能一路好走。

他則面觀察，市長除向議長夫人致意外，坐在椅子上沈默許久，獨自凝視著靈堂中議長的牌位，沒與其他議員多有互動，議長發生意外發現意外至今三天，看得出來韓市長心情還是很沈痛。

高雄市議會民進黨團包括韓賜村、林智鴻、鄭光峰及陳致中等人，也到場哀悼，對政治事閉口不提。

民進黨總召韓賜村說，許議長行事風格講情講義，他的離開，大家都十分不捨。