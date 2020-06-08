韓國瑜悼念議長許崑源 沈痛凝視牌位呆坐不語
高雄市議長許崑源在罷免投票日墜樓身亡，今天上午，包括高雄市長韓國瑜及藍綠議員都前往高雄市立殯儀館致意，其中韓國瑜除在場內默唸一段心經外，也坐在靈堂內凝視許議長牌位許久，看似心情沈痛。
高雄市議長許崑源靈堂設於市立殯儀館景行廳，藍白相間的佈置，展現一生為國民黨鞠躬盡瘁的氛圍，市議員黃紹庭說，看到這樣的布置，希望一切風雨過後，高雄能出現藍天白雲，能往更好的方向走。
高雄市長韓國瑜上午約十點率市府團隊到靈堂弔唁，據黃紹庭轉述，韓市長帶市府團隊上香後，除念心經外，也對議長說了一些對追思的話，希望議長能一路好走。
他則面觀察，市長除向議長夫人致意外，坐在椅子上沈默許久，獨自凝視著靈堂中議長的牌位，沒與其他議員多有互動，議長發生意外發現意外至今三天，看得出來韓市長心情還是很沈痛。
高雄市議會民進黨團包括韓賜村、林智鴻、鄭光峰及陳致中等人，也到場哀悼，對政治事閉口不提。
民進黨總召韓賜村說，許議長行事風格講情講義，他的離開，大家都十分不捨。
外界傳聞，民進黨在這次罷韓事後似有撕裂對立跡象，韓賜村沈默片刻後說，這個黨都要更加的團結檢討，「亡者為大，議長有很多好友都來弔唁，希望議長能一路好走」。
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