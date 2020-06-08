花蓮縣議員蔡啟塔入監前喊冤清白 將提非常上訴

國民黨籍花蓮縣議員蔡啟塔因貪汙案判刑15年、褫奪公權7年定讞，今天到花蓮地檢署報到，他喊冤從政以來沒拿過1毛錢，認為刑期判太重，因此未來一定會提起非常上訴與重審。花蓮地檢署表示，蔡可檢具非常上訴理由書，由檢察總長向最高法院提起非常上訴。

蔡啟塔和前立委林正二捲入工程弊案，收回扣圖利廠商，最高法院依貪汙、違反政府採購法等罪，蔡啟塔遭判刑15年定讞。地檢署傳喚今天報到，蔡上周以尚未收到判決書為由，申請延後入監，但未獲同意，今天仍到地檢署報到。

蔡啟塔說，自己是清白的，不清楚怎麼判這麼重，但還是給予尊重，雖然機會渺茫，仍將提出非常上訴或再審。身體狀況有到醫院檢查，除了吞嚥有點困難，其他都還好。隨後向支持者握手致意，縣議員張懷文也現身為蔡加油打氣，並在親友目送下走進地檢署報到執行。

蔡妻黃素員表示，自認做事坦蕩，認為先生非常冤枉，上周五才收到判決書，周一就要入監，時間非常倉促，心裡也非常不捨，先生的最後人生居然是這樣度過。

花蓮地檢署主任檢察官陳旭華表示，蔡涉及的貪汙的案件，經最高法院判決駁回定讞，按照一般程序無法再提起上訴，蔡啟塔認為有罪判決違背法令，就可檢具非常上訴理由書，向地檢署提出申請，地檢署檢視有正當理由後，就會轉呈最高檢察署，由檢察總長向最高法院提起非常上訴。