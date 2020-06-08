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婦人第五蹠骨骨折手術 鋼板斷裂醫師挨告獲不起訴
一名婦人前年底因左腳第五蹠骨骨折開刀復位，陳姓醫師幫她裝鈦合金鋼板卻術後斷裂；她另找莊姓醫師修復取出，提告陳男涉詐欺等罪。台北地檢署查出，陳男在術前同意書有手寫聲明強調「固定失敗」風險，且取出是因鋼板斷裂，而鋼板非由醫師製造，今依罪嫌不足，不起訴。
檢方調查，2018年間，一名婦人因左腳不適前往北市萬芳醫院就診，經陳姓骨科醫師診斷是因第五蹠骨骨折引起，12月5日開刀將斷骨復位並自費植入鈦合金鋼板固定。術後，該名婦人因疼痛不止就醫，另請莊姓醫師處理，發現鋼板斷裂，只好開刀取出。
事後，該婦人認為當初陳姓醫師明明向她保證術後不必取出鋼板，豈料發生斷骨復位不完全、鋼板斷裂等情事，甚至還沒幫她用人工骨粉填補縫隙，因此提告陳男涉詐欺、過失傷害等罪。
檢方調閱相關病例紀錄並傳喚莊姓醫師作證，莊男證稱，該名婦人首次手術復位良好，而疼痛可能是骨頭接觸不良、有粉碎性骨折造成血液循環不良，且人工骨粉畢竟不是天然材料，不見得需要使用，也不能保證斷裂處一定會癒合。
至於發生鋼板斷裂，莊男也說明，醫師並非鋼板等手術材料的製造者，術前會目視材料外觀是否無缺損，確認無問題才會植入。此外，病患也可選擇不動刀、自我修復，但復原狀況不一定良好。
檢方查出，術前同意書上，除在併發症欄位內有電腦打字載明「無法完全復位」、「固定物鬆脫、斷裂」，陳男還以手寫聲明「有固定物失敗風險」顯示他並無向病患保證手術百分之百成功。
由於該名婦人無法提出客觀證據，以證明陳男有保證手術成功、不取出鋼板，且國際上也有此種手術不成功的案例，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。
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