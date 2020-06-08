狠男縱火燒前女友卻燒死她身障兒 無期徒刑定讞

屏東縣男子趙世翰疑不滿林姓前女友有新歡，去年5月到林女租屋處縱火，害林女患有小兒麻痺的兒子來不及逃生，被活活燒死，一、二審均依殺人罪判無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，趙世翰曾與林姓女子交往且同居多年，後來他因酒駕案入獄，出獄後林姓女友提分手，表示已結交新男友，他因而心生不滿，去年5月26日晚間7點多駕駛小貨車到林女承租的套房，攀爬至林女所住的2樓陽台，進入套房中潑灑汽油點燃衣物，火勢一發不可收拾。

林女當時不在家，但林女的25歲身障兒子躺臥在房內，毫無行動能力，當下來不及逃生，慘遭大火吞噬身亡。

趙世翰犯案後騎車逃逸，被警方依車牌循線逮獲，移送法辦並遭羈押，檢方起訴求處死刑。趙否認縱火，但法院發現他落網時手臂內側採集到藍色油漆碎片，與林女租屋處的成分吻合，加上套房圍牆內側有趙的指紋，認定是趙犯案，一審考量他仍有教化可能，處無期徒刑。

案件上訴，趙世翰改口坦承縱火，但辯稱沒有殺人犯意，是不小心燒死林女的兒子；但二審認為，趙對案情仍避重就輕，考量他手段凶殘，造成無可回復的結果，且未和被害家屬達成和解，犯後態度不算良好，但他先前對待林女的兒子不錯，還不到喪盡天良、毫無教化可能，沒有永久隔離必要，駁回上訴。