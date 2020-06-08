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大叔網傳「台灣高築牆、百姓廣積糧」違法？中檢不起訴

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市潘姓男子在今年3月間在一個有74名網友的LINE群組「同胞情」內發文，寫下「台灣防疫已高築牆，百姓要廣積糧」，遭人檢舉涉嫌違法散布有關新冠肺炎的假訊息，全案經調查局高雄市調處移送台中地檢署調查，檢方訊問後，認定潘的訊息沒有全然背離事實、捏造不實事項的情形，沒有違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例的規定，今處分不起訴。

根據不起訴處分書，潘姓男子（57歲）在今年3月19日已以個人的手機通訊軟體帳號，在有74名成員的群組「同胞情」內，張貼「台灣現在在防疫上已經高築牆了，現在老百姓要廣積糧」的訊息，遭人檢舉涉嫌違法，全案經法務部高雄市調處移送台中地檢署調查。

潘在台中地檢署訊問時，承認有在群組內張貼相關訊息，但他辯稱，因為新冠肺炎疫情在台灣及全球造成的影響程度嚴重，所以才會在群組內張貼個人看法。

檢察官調查後認為，潘是針對新冠肺炎的疫情，表達已經相當嚴重的意思，雖然現今台灣新冠肺炎的確診數，與世界各國相比，顯然屬於輕微，但新冠肺炎傳染力強，且政府也將防疫列為首要施政工作，投入大量人力、物力，因而就防疫上，潘的主觀認知已達「高築牆」程度。

另外，潘雖然有強調「百姓要廣積糧」，但並無表示台灣有糧食、或其他民生物資有嚴重欠缺的意思，難以認定潘的訊息，有全然背離事實，或捏造不實事項的情形，客觀上尚未達構成散布有關傳染病的不實謠言與訊息，台中地檢署今處分不起訴。

台中市潘姓男子在今年3月間在通訊軟體傳送訊息，遭高雄市調處依散布傳染病不實訊息送辦，台中地檢署調查後，處分不起訴。圖／報系資料照
台中市潘姓男子在今年3月間在通訊軟體傳送訊息，遭高雄市調處依散布傳染病不實訊息送辦，台中地檢署調查後，處分不起訴。圖／報系資料照

新冠肺炎 疫情 高雄市

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