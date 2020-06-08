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挺韓國瑜餐會涉賄選遭訴 台商否認犯罪

中央社 / 台北8日電

長沙台協會長林懷等7人，涉獲得中國湖南省台辦等單位資金，以辦餐會、資助返台機票等方式，拉抬國民黨總統候選人韓國瑜選情，被北檢起訴。林懷等人今天在法院開庭時否認犯罪。

被起訴者除了林懷、副會長佟建華外，還包括中華婦聯會理事長何建華、副秘書長及中國大陸湖南省衡陽辦事處主任沈斌、中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞、中華湖南邵陽旅台同鄉會理事長張國君及湖南衡陽市一家商行的負責人莊垣漳。

檢方偵辦期間，對包括林懷等5名被告限制出境，台北地方法院上午首度開庭，法官調查是否繼續對5人限制出境。

7名被告庭訊時均否認犯罪。林懷指出，尾牙餐會是例行性活動，鼓勵台商返鄉投票，藍綠都可以支持，並未涉及賄選，希望法官解除限制出境。

佟建華表示，檢察官應該是誤會了，掛副會長只是虛職，他是無給職的義工，自己不在決策圈。何建華則說，僅把尾牙訊息傳給幾名姐妹，自己也沒有去參加尾牙餐會。

檢方調查，林懷等人於去年12月11日在中國湖南省長沙市華天大酒店舉辦「2019湖南台胞年終尾牙聯誼會」暨「湖南省台灣同胞返鄉投票大會」活動，並提供免費食宿，以及價格不菲的抽獎活動，宴請500多名台商及台生，為中國國民黨及當時國民黨總統候選人韓國瑜拉抬造勢。

檢方指出，林懷等人另舉辦返台投票優惠機票活動，原價人民幣1560元的機票，可補助幾近全額的人民幣1550元。檢方查出，藉由此方案於投票日前搭機返台的台商約有200多人，涉嫌期約賄選。

檢方指出，林懷等人分別向長沙市台辦、湖南省台辦申請補助人民幣50萬元、300萬元，事後分別收到補助款人民幣29萬元、120萬元。北檢5月8日依違反總統副總統選舉罷免法、公職人員選罷法等罪起訴林懷等7人。

人民幣 投票 尾牙

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