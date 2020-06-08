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罵吳宗憲三字經挨告 館長出庭：我願意認罪、道歉

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

館長陳之漢常直播評論時事，辛辣發言引發不少爭議，藝人吳宗憲不滿館長去年8月在直播辱罵他三字經，並罵他「你連屁都不如嘛！你什麼洨」等語，館長檢方起訴；台北地方法院今開庭，吳宗憲委任律師出庭，並表示不願意和解，館長親自出庭指出他願意道歉、認罪。

館長開庭時指出，他願意認罪也願意道歉，「但是吳宗憲先罵我，我才回嘴」，吳宗憲罵人不帶髒字，卻揪著他罵髒話來提告，他認為罵髒話確實不對，但在討論事情上他並沒有錯，「吳宗憲說網紅沒資質，罵我們是個屁，這種言論卻要我吞？」

檢察官在庭上緩頰說，館長今天坐在被告席，也願意認罪道歉，但希望他不要針對吳宗憲哪句話是對的，哪句話是錯的，館長可以針對罵髒話的部分道歉，而吳宗憲評論網紅的言論、態度也可受公評。

法官指出，今天不是要讓館長沒面子，而是案件總要解決，希望雙方能以修復的方式解決問題，讓案件好好處理，雙方都能和平地走出法院；法官也說，館長先前有多次被告的紀錄，雖然大多不起訴，「但遊走在危險邊緣」，他認為館長直播很多人收看，相當有人氣，也肩負評論時事的社會責任，但罵髒話在社會教育方面確實不好。

吳宗憲先前被檢方傳喚曾說，「看看能不能抓一點現金做一點好事」；檢方今也向吳宗憲的律師表示，既然館長願意道歉認罪，相信吳宗憲也不缺相關的賠償金額，若能讓館長捐錢做公益來解決雙方紛爭是最好，相信館長也非常樂於公益事項，期盼吳宗憲能出庭，讓雙方能順利和解。

吳宗憲律師指出，將和吳宗憲討論是否願意出庭及出庭時間，庭後1至2周向法院陳報；法官庭末諭知候核辦。

吳宗憲去年8月在YouTube頻道上發表看法，說網紅、直播主都是沒有素質、沒有經過培養；館長開直播回擊，「本土天王，幹Ｘ娘」、「我學他那雞Ｘ個性」、「你連屁都不如嘛！你什麼洨」、「「反正他Ｘ的，今天出來混、網路上當一個紅人，都歸你管就對了，我不知道捏，地下藝人總統喔！」

吳宗憲一狀告上法院，檢方曾傳喚館長、吳宗憲出庭；館長曾指出，不記得內容，但檢方提示的證據他都承認，「男子漢做事嘛」，也指出他的口頭禪就是「臭幹喇譙」。

館長陳之漢被吳宗憲告妨害名譽，今到台北地方法院出庭。記者林孟潔／攝影
館長陳之漢被吳宗憲告妨害名譽，今到台北地方法院出庭。記者林孟潔／攝影

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