台中監獄管理員買酒、檳榔犒賞收容人 涉貪汙判刑2年

台中市李姓男子在台中監獄擔任管理員時，涉嫌在2018年4月間，帶領外役監收容人從事監外作業時，為犒賞收容人的辛勞，李二度自掏腰包，買啤酒、檳榔、飲料給收容人喝，因李在同年4月25日帶領收容人返回台中監獄時，被戒護科同事發現受刑人有飲酒狀況，李自知闖禍後，在同年5月1日向廉政署自首，台中地院審結，依貪汙治罪條例，判李2年徒刑、褫奪公權4年，可上訴。

根據判決書，李姓男子（44歲）在2011年1月起在台中監獄擔任管理員，2018年4月27日調職到桃園監獄擔任主任管理員，李在2018年4月11日上午，帶領10名收容人前往彰化少年輔育院進行監外作業時，李為犒賞收容人，以公用電話訂購飲料時，請店員幫忙購買1箱啤酒、4包檳榔，店員將商品送到彰化少輔院門口時，由李收受後，提供給收容人食用。

事隔兩周，李在2018年4月25日帶收容人前往彰化少輔院進行監外作業時，又在訂購飲料時，請店員幫忙購買1箱啤酒、4包檳榔，李收到商品後，再拿給收容人食用，因當天帶領收容人返回台中監獄時，台中監獄戒護科人員聞到收容人有喝酒情形，李自知闖禍，在同年5月1日向廉政署自首，全案認定李分別圖利受刑人532元、1316元，依貪汙治罪條例起訴。

台中地院審理時，李辯稱，他沒有圖利他人的意思，「看了法條才知道受刑人不能喝酒」，當時沒有想那麼多，只覺得收容人工作很累，要請收容人解渴，因為他自己都是喝啤酒解口，所以才請飲料店員買啤酒、檳榔給收容人食用。

李的辯護律師也替李辯稱，因當時天氣熱，李自身想食用啤酒、檳榔，考量不好意思自己獨厚，加上督促收容人盡快完成外役工作，基於「放福利」的想法，沒有圖利受刑人的意思。