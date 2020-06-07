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獨／欠薪躲員工 自救會長拔副總鑰匙…暖心法官判免刑

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獨／欠薪遲未出面 自救會長拔副總鑰匙 暖心法官判免刑

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

暖心法官！上市櫃公司清惠光電自去年1月起積欠50多名員工薪資，和部分員工協商分期付款的資遣費也沒付，員工們屢向清惠反映，高層仍未出面解決，去年3月，員工自救會長林國信返回清惠成功廠時，撞見蔡姓副總經理正準備駕車離去，林與其他員工立刻上前攔阻，要蔡下車說明欠薪問題，並將蔡的車鑰匙拔起，遭蔡提告妨害自由；新竹地院審理終結，法官考量清惠欠薪狀況，認為林之舉情有可原，引用刑法「情堪憫恕」減刑仍過重，直接判免刑。

清惠光電位於新竹縣湖口鄉，主要從事手機、平板電腦觸控面板裁切，因公司狀況不斷，前年就已結清過一次員工年資，原本資遣費要採分期付款，還沒還清，2019年1月又爆出積欠50多名員工薪資，廠區還被無預警斷水斷電，讓員工感到走投無路。

清惠員工屢向公司反映欠薪問題，高層仍未出面解決，因此由清惠成功廠廠長林國信與員工組成自救會，去年3月14日北上勞動處陳情，當天下午，自救會結束陳情返回成功廠，撞見公司蔡姓副理準備開車自廠區內離去，在場員工立刻上前攔阻，要求蔡下車說明欠薪問題，但蔡拒不下車，仍要開車離去，林便將蔡的車門打開，把鑰匙拔走，遭蔡報警提告妨害自由。

法官審理時，林國信坦承開車門、拔鑰匙行為，卻否認有強制犯意，供稱當時現場一團亂，蔡一直不願意下車針對薪資與廠內員工安置問題進行討論，還試圖開車離去，他避免車輛衝撞前方員工，才打開車門拿鑰匙，之後請同事委託議員報警，等警方到場就將鑰匙歸還。

法官認為，林國信無前科，素行良好，清惠一再積欠員工薪資、消極閃躲，且遲未能提出解決方式，林身為自救會長，公司內又有許多離鄉背井來台謀生的移工與弱勢員工，求助無門的情況下，大家內心焦急無助的壓力可想而知，站在執法者的觀點，林的行為雖觸犯刑法強制罪，但情節尚輕，足以引起一般人同情，依刑法59條減輕其刑仍過重，審酌依刑法第61條第1款規定免除其刑，避免無意義的刑罰執行耗費國家資源與違反一般的人情事理。

清惠光電股份有限公司積欠上百名員工薪資，清惠光電員工自組自救會曾到新竹縣議會陳情抗議。圖／報系資料照
清惠光電股份有限公司積欠上百名員工薪資，清惠光電員工自組自救會曾到新竹縣議會陳情抗議。圖／報系資料照

自救會 薪資 新竹

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