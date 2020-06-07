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酒駕見警心虛逃逸 失控自撞早餐店

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮吉安鄉中山路二段6日凌晨發生酒駕自撞事故，一名年約20歲的呂姓男子酒駕自小客車，遇見員警巡邏車，立刻違規紅燈右轉加速逃逸，卻失控自撞路旁的早餐店，男子手腳有多處擦傷，送醫後並無大礙。肇事駕駛經酒測，酒測值竟高達0.81毫克，警方依公共危險罪移送偵辦。

6日凌晨1時許，呂姓男子酒後駕駛自小客車，行經中山路二段與吉興路一段路口，剛好吉安警分局巡邏車經過，呂男一時心虛，便違規紅燈右轉加速逃逸，警方隨即追上去，約在270公尺外車輛失控自撞路旁的早餐店，不但車頭撞毀，早餐店的玻璃還被撞破，桌椅也毀損。

呂男自撞後，僅有手腳有多處擦挫傷，送醫後並無大礙，經員警實施酒測，男子酒測值0.81，超過法定標準，依法移送偵辦。

警方表示，根據巡邏車行車紀錄器影像，明顯可見兩車相距甚遠，由影像時間及距離初步換算，呂男車速約為81公里，員警車速約為45公里，整起肇事警方仍在調查當中，呼籲民眾切勿酒後駕車，以免害人害己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

呂姓男子酒駕自撞早餐店，酒測值高達0.81。記者王思慧／翻攝
呂姓男子酒駕自撞早餐店，酒測值高達0.81。記者王思慧／翻攝
呂男因為酒駕，看到警方巡邏車心虛違規紅燈右轉，卻自撞早餐店。記者王思慧／翻攝
呂男因為酒駕，看到警方巡邏車心虛違規紅燈右轉，卻自撞早餐店。記者王思慧／翻攝

酒測 酒駕 吉安

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