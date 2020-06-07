不滿女友被酒測 醉漢嗆警「一線三這麼囂張」被法辦

台中市林姓男子在今年4月間喝醉酒，請林姓女友開車載回家，未料行經西區時因林女將車停在距離停止線10公尺處，警方巡經該處時，認為有疑，前往盤查，林女搖下車窗時，車內散發濃濃酒氣，警方請林女配合酒測，未料引來林不滿，怒嗆警「一線三這麼囂張」，遭警方以妨害公務罪移送法辦，台中地院審理後，認定林犯侮辱公務員罪，判拘役20天，得易科。

判決書指出，林姓男子在今年4月14日酒後搭乘林姓女友駕駛的轎車準備返家，行經西區忠明南路、忠誠街口停等紅燈時，因轎車距離停止線仍有10公尺，巡經該處的第一警分局公益所警員發現後，察覺有異，前往盤查，林女搖下車窗後，警員聞到車內有酒味，因此請林女下車配合酒測，經酒測後，林女無酒精濃度。

警方完成酒測後，引來林的不滿，認為林女沒有喝酒，卻遭警方酒測是遭到刁難，因此以台語嗆警「一線三這麼囂張」，警方聽到後，認為林涉嫌侮辱公務員，因此現場兩名警員合力將林壓制，並依妨害公務送辦。