男遭羈押吞電池就醫如廁脫逃 判2月徒刑
蘇姓男子因毒品案遭法院裁定羈押在基隆看守所，竟以吞服電池為手段，藉由就醫上廁所砸破玻璃窗脫逃，但最後仍遭逮捕，法院審理後，依脫逃罪，未遂，判2月徒刑，可易科罰金。
基隆地方法院簡易判決書指出，42歲蘇姓男子因毒品案件，於民國107年8月9日經基隆地方法院裁定羈押在法務部矯正署基隆看守所，同年8月12日凌晨0時許，蘇男吞下電池後由戒護人員戒護至基隆長庚就醫。
法院表示，蘇男當天凌晨4時36分許，在基隆長庚醫院先向戒護人員聲稱腹痛需如廁，戒護人員將他帶到廁所時，再向戒護人員佯稱需衛生紙，趁戒護人員拿取衛生紙之際，蘇男將廁所上鎖，並以馬桶水箱蓋砸擊廁所玻璃窗，從玻璃窗脫逃，經戒護人員沿路追緝，在醫院資源回收間將他緝獲。
蘇男在檢方偵訊時坦承不諱，檢方偵查後，依脫逃罪起訴蘇男。法官審酌蘇男無視國家公權力的執行，兼衡蘇男犯罪動機、目的和手段等，依脫逃罪，未遂，判處有期徒刑2月，可易科罰金，全案可上訴。
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