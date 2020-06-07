兒子出車禍找媽媽來頂罪 一個不起訴一個獲緩刑

台中市陳姓男子在去年11月間行經北屯區一處無號誌路口時，與張姓騎士發生擦撞，陳向張表示要返家請家人到場處理，張也同意，陳隨後返家告知母親，陳母返回現場後向警方謊稱自己是駕駛，但警方調閱監視器後發現，開車的是陳，全案分別將陳、陳母依過失傷害、頂替等罪移送台中地檢署，檢方認定陳無涉過失傷害，處分不起訴，但陳母依法起訴，台中地院依法判陳母拘役40天、得易科、緩刑2年。

判決書指出，陳姓男子在去年11月23日上午9時許，開車行經北屯區某無號誌路口時，與騎車的張姓男子發生擦撞，造成張人、車倒地後受傷，陳當場向張表示，將協請家人處理交通事故，張也同意，陳隨後離開現場，並返家告知母親，陳母在聽到兒子發生車禍後，護子心切，重返車禍現場，並向現場警員表明是肇事駕駛後，配合警方完成詢問程序。

警方經調閱現場監視器後發現，陳才是駕駛者，陳母涉嫌頂替罪，陳、陳母分別遭警方依過失傷害、頂替罪移送台中地檢署，檢方調查後，發現陳行經無號誌路口時，無涉過失傷害，處分不起訴，但陳母被認定涉頂替罪，依法起訴。

台中地院指出，依刑法規定，配偶、五親等內的血親或三親等內的姻親圖利犯人，得減輕或免除其刑。