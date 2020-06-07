兒子出車禍找媽媽來頂罪 一個不起訴一個獲緩刑
台中市陳姓男子在去年11月間行經北屯區一處無號誌路口時，與張姓騎士發生擦撞，陳向張表示要返家請家人到場處理，張也同意，陳隨後返家告知母親，陳母返回現場後向警方謊稱自己是駕駛，但警方調閱監視器後發現，開車的是陳，全案分別將陳、陳母依過失傷害、頂替等罪移送台中地檢署，檢方認定陳無涉過失傷害，處分不起訴，但陳母依法起訴，台中地院依法判陳母拘役40天、得易科、緩刑2年。
判決書指出，陳姓男子在去年11月23日上午9時許，開車行經北屯區某無號誌路口時，與騎車的張姓男子發生擦撞，造成張人、車倒地後受傷，陳當場向張表示，將協請家人處理交通事故，張也同意，陳隨後離開現場，並返家告知母親，陳母在聽到兒子發生車禍後，護子心切，重返車禍現場，並向現場警員表明是肇事駕駛後，配合警方完成詢問程序。
警方經調閱現場監視器後發現，陳才是駕駛者，陳母涉嫌頂替罪，陳、陳母分別遭警方依過失傷害、頂替罪移送台中地檢署，檢方調查後，發現陳行經無號誌路口時，無涉過失傷害，處分不起訴，但陳母被認定涉頂替罪，依法起訴。
台中地院指出，依刑法規定，配偶、五親等內的血親或三親等內的姻親圖利犯人，得減輕或免除其刑。
台中地院審酌，陳母是身心正常的成年人，具有相當知識，理應知曉每個人皆須為自己行為負責，竟意圖使其子逃避可能刑責而出面頂替，妨礙司法機關對於刑案調查正確性，使司法機關有誤判、縱放實際行為人之虞，不僅浪費寶貴有限的司法調查資源，有礙真實的發現，但考量陳母沒有前科，素行良好，陳母是基於母子親情才犯案，依法減輕其刑，判拘役40天，得易科4萬，緩刑2年，並應於判決確定後1年內接受法治教育課程3場，緩刑期間內付保護管束，可上訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言