同母異父爭產妹妹說姊厚顏無道 姊姊說妹顛倒是非

基隆市一名女子有兩段婚姻，相差17歲同母異父的姊妹在她身後興訟，爭奪房產。妹妹提告稱姊姊長年對媽媽不聞不問，爭產可謂厚顏無道；姊姊反指妹妹顛倒是非、黑白，實有不該。基隆地院審結，以妹妹不能證明姊姊虐待媽媽，也未舉證媽媽生前表達姊姊不得繼承，駁回告訴，判姊姊仍可主張特留分。全案可上訴。

陳女提告主張，她的媽媽有兩段婚姻，同母異父的姊姊李女2003年結婚後，就對媽媽不聞不問，未曾探視、照顧。媽媽2004年起須到眼科看診，2010年認定重度視障，當時姊姊34歲，她僅17歲，媽媽往生前都由她扶養照顧，姊姊置之不理。

陳女說，媽媽2017年往生後，姊姊接到員警電話告知媽媽過世消息，詢問是否返家奔喪，竟說媽媽改嫁後，所有一切均與其無關，還傳簡訊說縱有遺產也不願繼承，一切都不用通知，這種行為違反人倫，衡情已喪失繼承權。

陳女說，姊姊事後出爾反爾，貪念作祟，2018年間提起分割共有物之訴，可謂厚顏無道。她因未住在送達地址戶籍地，不知訴訟未到庭陳述，被判敗訴。姊姊在媽媽生前沒探視，對後事不加聞問，衡情應認有重大虐待行為喪失繼承權。

李女辯稱，1994年高工畢業後，遭逢哥哥車禍驟逝、父母離異等家變。媽媽離婚後曾對她說，她是李家的人，不要再找媽媽和陳家任何人，內心深受打擊。1995年隨爸爸搬到三重租屋，爸爸開計程車常以車為家，她須自食其力，生活刻苦，結婚後才搬離三重與丈夫同住。

李女說，媽媽過世前因斷絕聯絡，無從得知媽媽健康狀況，也未接到妹妹所稱員警來電。媽媽過世隔月，大舅突然造訪，並說曾聽到她已亡故消息。她已改名，大舅一再確認身分，才說媽媽已過世並辦完後事，後來有找妹妹陪她到公墓媽媽靈前上香盡孝道。

李女說，20多年來曾生活困頓，兒子領有重大傷病卡，就讀特殊教育學校，她不願造成媽媽困擾，謹守告誡未曾聯繫，但仍期盼能與媽媽歡喜見面。媽媽過世後，妹妹一心單獨繼承遺產，對她說媽媽債務多於財產，催促她辦理拋棄繼承，甚至提出訴訟顛倒是非，實不應該。