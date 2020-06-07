張顯耀致哀 盛讚許崑源講情講義、不負高雄市民信任

高雄市議長許崑源驟逝，國民黨副秘書長兼發言人張顯耀今下午1時許，到高雄市立殯儀館靈堂前致哀。張說，與許相識20多年兄弟情誼，感情深厚，許講情講義、認真負責個性令人讚賞，不負市民信任。他也呼籲關心許的人，不要有過度情緒反應。

談到與許崑源相識20多年的好交情，張顯耀說，他當初與前立委邱毅，在高雄參選立委，當時就是許崑源全力相挺，他才能順利當選，就在那時建立兄弟間的情誼。

張顯耀說，很多人敬佩許崑源講情講義，許對於兄弟情義間的事情也是說到做到，個性認真負責；許多年以來擔任7屆高雄市議員、2度出任議長，問政、選民服務、主持議會盡心盡力，做到高雄市民對許的信任與囑託。

昨天晚間許崑源墜樓消息傳出，震驚全國。張顯耀說，昨天發生遺憾事，所有認識許的人都感到相當不捨。盼所有關心許的朋友，心懷悲憤，但不要有過度情緒反應。對於好兄弟離開，他同樣感到遺憾。

媒體問及昨天消息傳出，有與議長夫人通上電話？張說，第一時間聽到消息後，聯繫上許的親友確認結果後，他也一時難以置信。