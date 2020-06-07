快訊

高雄市代理市長 陳其邁徒弟陳政聞傳出是可能人選

直播／指揮中心下午2時記者會 陳時中將發表感言

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張顯耀致哀 盛讚許崑源講情講義、不負高雄市民信任

聯合報 / 記者王慧瑛邱奕能／高雄即時報導

高雄市議長許崑源驟逝，國民黨副秘書長兼發言人張顯耀今下午1時許，到高雄市立殯儀館靈堂前致哀。張說，與許相識20多年兄弟情誼，感情深厚，許講情講義、認真負責個性令人讚賞，不負市民信任。他也呼籲關心許的人，不要有過度情緒反應。

談到與許崑源相識20多年的好交情，張顯耀說，他當初與前立委邱毅，在高雄參選立委，當時就是許崑源全力相挺，他才能順利當選，就在那時建立兄弟間的情誼。

張顯耀說，很多人敬佩許崑源講情講義，許對於兄弟情義間的事情也是說到做到，個性認真負責；許多年以來擔任7屆高雄市議員、2度出任議長，問政、選民服務、主持議會盡心盡力，做到高雄市民對許的信任與囑託。

昨天晚間許崑源墜樓消息傳出，震驚全國。張顯耀說，昨天發生遺憾事，所有認識許的人都感到相當不捨。盼所有關心許的朋友，心懷悲憤，但不要有過度情緒反應。對於好兄弟離開，他同樣感到遺憾。

媒體問及昨天消息傳出，有與議長夫人通上電話？張說，第一時間聽到消息後，聯繫上許的親友確認結果後，他也一時難以置信。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

高雄市議長許崑源驟逝。國民黨副秘書長兼發言人張顯耀今下午到高雄市立殯儀館靈堂前致哀。記者邱奕能／攝影
高雄市議長許崑源驟逝。國民黨副秘書長兼發言人張顯耀今下午到高雄市立殯儀館靈堂前致哀。記者邱奕能／攝影
高雄市議長許崑源驟逝。國民黨副秘書長兼發言人張顯耀今到高雄市立殯儀館靈堂前致哀。記者邱奕能／攝影
高雄市議長許崑源驟逝。國民黨副秘書長兼發言人張顯耀今到高雄市立殯儀館靈堂前致哀。記者邱奕能／攝影

許崑源 張顯耀 高雄市

延伸閱讀

許崑源墜樓身亡 彰縣議長︰給家屬空間

吳敦義弔許崑源落淚：盼他放下一切 勿再牽掛是非紛擾

高市議長許崑源墜樓 明上午10點開放弔唁

影／許崑源墜樓身亡 侯友宜：不捨跟難過

相關新聞

張顯耀致哀 盛讚許崑源講情講義、不負高雄市民信任

高雄市議長許崑源驟逝，國民黨副秘書長兼發言人張顯耀今下午1時許，到高雄市立殯儀館靈堂前致哀。張說，與許相識20多年兄弟情...

懷疑在學女友劈腿 莽男錄影逼下跪欲公審「弄死妳」

台中市王姓男子與一名女學生有感情糾紛，王因懷疑女子劈腿而心生不滿，王透過黃姓友人約出女子後，在烏日區一處偏僻空地，要求女...

罵人「瘋女人」 公然侮辱罪判罰2000元

73歲陳姓老婦人被控今年2月間，到台南市一家加油站要加油時，要求謝姓加油站女員工協助開啟機車加油蓋未成，心生不滿，涉嫌以...

追求單親媽未果 外送員臉書誹謗她有生殖器皰疹被告

台中市林姓男子是餐點外送員，他在去年間透過烹飪課程，認識一名單親媽媽，他因展開追求未果，涉嫌在臉書張貼指名道姓張貼「妳有...

酒駕刑期太短沒感覺？ 累犯蹲了1年1月才真的怕

今年40歲的阿松（化名）已7次酒駕被抓，4度進出監獄服刑，諷刺的是他母親竟被酒駕者撞死，他曾因此一度打算戒酒，但為了填補...

改掉酗酒惡習靠三方協力 更重要的是找到酗酒原因

喝酒不犯法，酒後開車造成的危害卻不亞於其他犯罪。台灣更生保護會新北分會主任陳美霞觀察，許多酒駕者都知道，但能保證不會再犯...

酒駕除僥倖作祟 精神科醫師：酒精成癮者也很多

國內有研究指出，酗酒、酒癮者出現高頻率酒駕行為，分別是非酗酒、無酒癮者的5倍、2倍，居善醫院院長郭錫卿認為，經政府大力宣...

從小未感受媽媽的照顧 兒子聲請免除扶養法官裁准

50歲鄭姓男子主張，他1歲半時母親即離家，未曾負擔他的扶養費，他從小由父親及舅舅家人扶養長大，向台南地院聲請免除扶養母親...

國道這虛線沒打方向燈常吃罰單 他辯路肩不用法官打臉

秦姓男子開車行經國道三號南向12.4公里處，被民眾車子的行車記錄器拍下，經「穿越虛線」，變換車道未依規定使用方向燈，被裁...

駕車撞傷警員的嫌犯遭聲押 辯看到警掏槍「我害怕」

台中市大甲警分局警員林觀譜，昨攔查闖紅燈李男所駕駛的白色休旅車；李拒檢駕車衝撞林的警用機車，林奮勇爬上引擎蓋，李猛踩油門...

蘇姓女子被拱天宮公告禁止入廟 法界：廟方有此權限

台南著名的「檢舉達人」蘇姓女子四處提告，最近現身苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，隨即引發地方熱議，不少網友也發出「警訊」提醒大...

僅為3000元工程款糾紛 男子持改造槍托打傷建商吃官司

40歲呂姓工人前年因地磚工程，與陳姓建商發生工程款糾紛，呂認對方少付3000元，以LINE傳送改造手槍照片，及「我一定讓...

熱門新聞

挺韓高雄市議長許崑源 今晚17樓住處墜樓身亡

許崑源與妻最後的對話 吐露絕望

許崑源身亡民進黨議員幸災樂禍 藍營批「不配當人」

高市議長墜樓身亡 韓國瑜震驚難過

市長被罷免這晚議長墜樓 高雄藍營一片低氣壓

許崑源身亡遭綠議員消費 許淑華：綠色是沒人性的顏色

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。