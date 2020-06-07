懷疑在學女友劈腿 莽男錄影逼下跪欲公審「弄死妳」

台中市王姓男子與一名女學生有感情糾紛，王因懷疑女子劈腿而心生不滿，王透過黃姓友人約出女子後，在烏日區一處偏僻空地，要求女子下跪道歉，王並要黃在旁持手機錄影，以利後續發布到網路公審女子，過程中王出手毆打女子，黃出言制止，但王拒絕，女子因多次遭王毆打、推倒在地而受傷，女子事後提告，王、黃二人遭送辦，台中地院審理後，認定王、黃二人涉傷害罪，分判徒刑3月、拘役40日，都可易科。

判決書指出，王姓男子因懷疑仍在學的女友劈腿、欺騙感情，因此計畫委人約女友外出後，要女友下跪，並錄影後上傳網路，以公審女友，王找來黃姓友人幫忙，王將計畫告知黃後，黃在前年11月9日晚間以手機通訊軟體約出女子，女友因信任黃，所以不疑有他赴約，未料女友前往約定的烏日區某處空地後，王就怒氣沖沖，大聲喝令女友下跪。

王見女友未依指示下跪時，便出手強推女友，讓女友跌倒在地，逼迫女友下跪，同時間也命令黃持手機錄影，朝女友的臉部拍攝，在過程中咆哮斥責女友玩弄感情「妳敢這樣玩我，妳怎麼有這種勇氣」、「舌頭切一半下來妳要嗎」、「我本來要找人來拿槍過來的」、「絕對弄死妳」、「學校休學辦一辦，反正妳到最後休學」等語，期間王還不斷出手掌摑毆打女友臉部，過程中造成女友左臀挫傷、左手腕挫傷等傷害。

黃在錄影時，發現王有強推、毆打舉動時，雖曾有猶豫遲疑反應及說出「不要動手啦」等語，但王強硬回絕，要黃「閉嘴、繼續錄影」後，黃沒有在作聲，繼續持手機完成拍攝，並沒有其他停止攝影或制止王的舉動。

王女友事後提出傷害告訴，王、黃二人遭起訴，台中地院審理時，王承認涉案。黃辯稱，未參與及幫助王對女以實施強制、恐嚇、傷害等犯行，拍攝過程中他曾出言勸阻，但王並未聽從仍繼續犯行，要求他繼續錄影，否認有幫助王犯行的犯意。