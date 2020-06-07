快訊

高雄市代理市長 陳其邁徒弟陳政聞傳出是可能人選

直播／指揮中心下午2時記者會 陳時中將發表感言

聽新聞
test
0:00 / 0:00

懷疑在學女友劈腿 莽男錄影逼下跪欲公審「弄死妳」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓男子與一名女學生有感情糾紛，王因懷疑女子劈腿而心生不滿，王透過黃姓友人約出女子後，在烏日區一處偏僻空地，要求女子下跪道歉，王並要黃在旁持手機錄影，以利後續發布到網路公審女子，過程中王出手毆打女子，黃出言制止，但王拒絕，女子因多次遭王毆打、推倒在地而受傷，女子事後提告，王、黃二人遭送辦，台中地院審理後，認定王、黃二人涉傷害罪，分判徒刑3月、拘役40日，都可易科。

判決書指出，王姓男子因懷疑仍在學的女友劈腿、欺騙感情，因此計畫委人約女友外出後，要女友下跪，並錄影後上傳網路，以公審女友，王找來黃姓友人幫忙，王將計畫告知黃後，黃在前年11月9日晚間以手機通訊軟體約出女子，女友因信任黃，所以不疑有他赴約，未料女友前往約定的烏日區某處空地後，王就怒氣沖沖，大聲喝令女友下跪。

王見女友未依指示下跪時，便出手強推女友，讓女友跌倒在地，逼迫女友下跪，同時間也命令黃持手機錄影，朝女友的臉部拍攝，在過程中咆哮斥責女友玩弄感情「妳敢這樣玩我，妳怎麼有這種勇氣」、「舌頭切一半下來妳要嗎」、「我本來要找人來拿槍過來的」、「絕對弄死妳」、「學校休學辦一辦，反正妳到最後休學」等語，期間王還不斷出手掌摑毆打女友臉部，過程中造成女友左臀挫傷、左手腕挫傷等傷害。

黃在錄影時，發現王有強推、毆打舉動時，雖曾有猶豫遲疑反應及說出「不要動手啦」等語，但王強硬回絕，要黃「閉嘴、繼續錄影」後，黃沒有在作聲，繼續持手機完成拍攝，並沒有其他停止攝影或制止王的舉動。

王女友事後提出傷害告訴，王、黃二人遭起訴，台中地院審理時，王承認涉案。黃辯稱，未參與及幫助王對女以實施強制、恐嚇、傷害等犯行，拍攝過程中他曾出言勸阻，但王並未聽從仍繼續犯行，要求他繼續錄影，否認有幫助王犯行的犯意。

台中地院審理後，認定黃明知王的計畫，還配合指示約出被害女子，且在場發現女子被毆打、逼下跪等做出非自發性行為時，也沒有中斷錄影、或協助女子離開現場的行為，認定黃有幫助犯意，全案依傷害罪，分別判王、黃3月徒刑、拘役40天，得易科9萬、4萬，可上訴。

台中市王姓男子懷疑女友劈腿，涉嫌在前年底透過黃姓友人約出女友後，錄影逼女友下跪、甚至出手毆打，台中地院依傷害罪判他3月徒刑。圖／報系資料照
台中市王姓男子懷疑女友劈腿，涉嫌在前年底透過黃姓友人約出女友後，錄影逼女友下跪、甚至出手毆打，台中地院依傷害罪判他3月徒刑。圖／報系資料照

傷害罪 攝影

延伸閱讀

小彬彬還原求婚經過　小13歲女友吐驚人之語

高以翔遺作「怪你」定檔 女友一張圖幫宣傳藏滿洋蔥

高雄投票所外有人監看、直播、錄影？ 警方一一勸離

替小女友慶生兼「破處」 男遭判刑5個月

相關新聞

張顯耀致哀 盛讚許崑源講情講義、不負高雄市民信任

高雄市議長許崑源驟逝，國民黨副秘書長兼發言人張顯耀今下午1時許，到高雄市立殯儀館靈堂前致哀。張說，與許相識20多年兄弟情...

懷疑在學女友劈腿 莽男錄影逼下跪欲公審「弄死妳」

台中市王姓男子與一名女學生有感情糾紛，王因懷疑女子劈腿而心生不滿，王透過黃姓友人約出女子後，在烏日區一處偏僻空地，要求女...

罵人「瘋女人」 公然侮辱罪判罰2000元

73歲陳姓老婦人被控今年2月間，到台南市一家加油站要加油時，要求謝姓加油站女員工協助開啟機車加油蓋未成，心生不滿，涉嫌以...

追求單親媽未果 外送員臉書誹謗她有生殖器皰疹被告

台中市林姓男子是餐點外送員，他在去年間透過烹飪課程，認識一名單親媽媽，他因展開追求未果，涉嫌在臉書張貼指名道姓張貼「妳有...

酒駕刑期太短沒感覺？ 累犯蹲了1年1月才真的怕

今年40歲的阿松（化名）已7次酒駕被抓，4度進出監獄服刑，諷刺的是他母親竟被酒駕者撞死，他曾因此一度打算戒酒，但為了填補...

改掉酗酒惡習靠三方協力 更重要的是找到酗酒原因

喝酒不犯法，酒後開車造成的危害卻不亞於其他犯罪。台灣更生保護會新北分會主任陳美霞觀察，許多酒駕者都知道，但能保證不會再犯...

酒駕除僥倖作祟 精神科醫師：酒精成癮者也很多

國內有研究指出，酗酒、酒癮者出現高頻率酒駕行為，分別是非酗酒、無酒癮者的5倍、2倍，居善醫院院長郭錫卿認為，經政府大力宣...

從小未感受媽媽的照顧 兒子聲請免除扶養法官裁准

50歲鄭姓男子主張，他1歲半時母親即離家，未曾負擔他的扶養費，他從小由父親及舅舅家人扶養長大，向台南地院聲請免除扶養母親...

國道這虛線沒打方向燈常吃罰單 他辯路肩不用法官打臉

秦姓男子開車行經國道三號南向12.4公里處，被民眾車子的行車記錄器拍下，經「穿越虛線」，變換車道未依規定使用方向燈，被裁...

駕車撞傷警員的嫌犯遭聲押 辯看到警掏槍「我害怕」

台中市大甲警分局警員林觀譜，昨攔查闖紅燈李男所駕駛的白色休旅車；李拒檢駕車衝撞林的警用機車，林奮勇爬上引擎蓋，李猛踩油門...

蘇姓女子被拱天宮公告禁止入廟 法界：廟方有此權限

台南著名的「檢舉達人」蘇姓女子四處提告，最近現身苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，隨即引發地方熱議，不少網友也發出「警訊」提醒大...

僅為3000元工程款糾紛 男子持改造槍托打傷建商吃官司

40歲呂姓工人前年因地磚工程，與陳姓建商發生工程款糾紛，呂認對方少付3000元，以LINE傳送改造手槍照片，及「我一定讓...

熱門新聞

挺韓高雄市議長許崑源 今晚17樓住處墜樓身亡

許崑源與妻最後的對話 吐露絕望

許崑源身亡民進黨議員幸災樂禍 藍營批「不配當人」

高市議長墜樓身亡 韓國瑜震驚難過

市長被罷免這晚議長墜樓 高雄藍營一片低氣壓

許崑源身亡遭綠議員消費 許淑華：綠色是沒人性的顏色

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。