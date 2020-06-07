海巡大副酒駕肇事 公懲會判降級改敘

原海巡署桃園艦大副梁姓男子今年4月間涉嫌酒後駕車，在台北市士林區逆向衝撞停等紅燈6輛機車，造成4名騎士受傷。公務員懲戒委員會判決梁男降1級改敘。

判決指出，梁男於4月21日晚間駕車行經北市承德路與中正路口時，衝撞路口停等紅燈的6輛機車，造成兩男兩女騎士受傷。警方當場對梁男實施酒測，酒測值為每公升0.52毫克，依公共危險、傷害等罪移送士林地檢署偵辦。

海洋委員會海巡署艦隊分署獲知後，將梁男記1次大過處分，調離現職，並移送公務員懲戒委員會審理。

梁男答辯表示，他因工作與家人聚少離多，很珍惜與家人相聚時光。事發當晚與朋友在新北市八里區聚餐，接到家人通知1歲、3歲稚子莫名哭鬧不止，因為急著返家，才酒駕肇事，感到十分懊悔。

梁男指出，他坦承犯行，並與所有被害人達成和解，對方撤回刑事、民事告訴，可見他事後勇於負責，態度良好，盡力彌補公務員形象，希望公懲會從輕處分。

公懲會審理後，認定梁男違反公務員服務法，但審酌梁男飲酒後駕車肇事，致多名路人受傷，事後已積極與被害人達成和解，判決降1級改敘。