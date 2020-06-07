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罵人「瘋女人」 公然侮辱罪判罰2000元
73歲陳姓老婦人被控今年2月間，到台南市一家加油站要加油時，要求謝姓加油站女員工協助開啟機車加油蓋未成，心生不滿，涉嫌以「瘋女人」及「你家是在死人喔」等語，辱罵謝女，台南地院認為陳女觸犯公然侮辱罪，處罰金2000元，得易服勞役，全案可上訴。
判決說，陳女2月2日上午9點多，騎乘機車至台南市中西區一加油站」欲加油時，因要求該加油站謝姓女員協助開啟機車加油蓋未果，心生不滿，多次以「瘋女人」及「你家是在死人喔」等語，辱罵謝，案經謝女向市警二分局提告法辦起訴。
法官審酌認為，被告陳女僅因細故，即在公共場所，以言詞辱罵不相識被害人，使謝女感到難堪、不快，足使她人格名譽受損，但念在事後坦承犯行，家庭經濟狀況等一切情狀，量處其刑。
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