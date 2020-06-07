追求單親媽未果 外送員臉書誹謗她有生殖器皰疹被告

台中市林姓男子是餐點外送員，他在去年間透過烹飪課程，認識一名單親媽媽，他因展開追求未果，涉嫌在臉書張貼指名道姓張貼「妳有生殖器泡疹」等語，還加入該名單親媽媽女兒的臉書，該名單親媽媽發現後，提出妨害名譽告訴，台中地院審理時，林承認涉案，承審法官依法判拘役50天，得易科。

判決書指出，林姓男子是外送員，他在去年間與一名單親媽媽參與烹飪課程而結識，林對該名單親媽媽有好感，展開追求，但未獲得該名單親媽媽接受，他因而心生不滿，在去年6月23日利用自家電腦上網後，在臉書發文寫出該名單親媽媽全名後寫下「妳有生殖器泡疹，被妳傳染的男人很可憐」等語。

另外，林也把自己與友人在通訊軟體聊天的內容，提及有無與該名單親媽媽發生性行爲的對話截圖，上傳網路，還加入該名單親媽媽女兒的臉書，該名單親媽媽發現後，提出妨害名譽告訴。

台中地院指出，根據刑法規定，涉嫌誹謗的嫌疑人若對於所誹謗的事物，能證明其為真實者，不罰，但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限，林與單親媽媽雖然認識，但林的言論都屬於單親媽媽私人領域之事，任何第三人不得任意公開或擅加評論，無從援引「證明真實條款」而不予處罰。