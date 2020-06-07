快訊

高市畢典獎狀怎印？ 家長：恐三「代」同堂

藍衰敗起於自私 不是喊個「台灣國民黨」就有解

燒死肉票遭判無期未獲假釋 蔡峰宗興訟敗訴

中央社 / 台北7日電

男子蔡峰宗犯下擄人勒贖案並將肉票活活燒死，遭判無期徒刑確定已在台南監獄服刑，他不服法務部未准假釋而興訟，法院認定本件假釋審查合法，並無違誤，判蔡男敗訴。可上訴。

全案緣於，李德榮、蔡峰宗、吳榮福涉嫌在民國91年間擄人勒贖失敗後，將肉票活活燒死在車內。最高法院100年11月10日依故意殺人等罪，判處李德榮死刑（現待執行），褫奪公權終身；蔡峰宗無期徒刑，褫奪公權終身；吳榮福無期徒刑，褫奪公權終身，全案定讞。

判決指出，李德榮、蔡峰宗、吳榮福涉嫌在91年2月間，以「假車禍」方式綁架蔡峰宗鄰居李姓男子後，向被害人家屬要求贖金新台幣1500萬元，要錢不成，竟將車內的被害人雙眼矇住、綑住四肢，持拐杖鎖毆打並確定被害人無法脫逃後，以柴油潑灑車內、外，由李德榮點火，將被害人活活燒死。3人犯案後逃逸，於同年3月間遭警方逮捕。

判決指出，蔡峰宗現於台南監獄服刑；台南監獄去年第4次假釋審查委員會以他所犯共同擄人勒贖等罪，漠視法令禁制，侵害被害人身體及財產法益，嚴重危害社會治安，有再行考核必要，決議未通過他的假釋案，經法務部審核而做出原處分。蔡峰宗不服，提起行政訴訟。

蔡峰宗提告主張，他已55歲，自服刑以來不斷努力改變自我，法務部對此視而不見，僅論他17年前的重大犯行，使他受有重複評價的不利益；監獄教誨師對他在監情形均做正面評價，法務部卻捨此不採；犯行較他為重的受刑人在第5次提報假釋時獲准，他已第7次提報卻仍遭否准，請求法院撤銷原處分。

法院調查，台南監獄去年第4次假釋審查委員會，以9票全數不同意，做出決議不通過他的假釋案，核無逾越法定權限；假釋為刑事司法體系基於教育刑理念，所為的一種裁量性轉向處遇，而受刑人是否有悛悔實據而已達以教育刑替代自由刑為適當的程度，法務部擁有裁量權限，因此並非受刑人達到報請假釋的基本要件時，就須准予假釋出監。

台北高等行政法院認定，法務部審核台南監獄假釋審查委員會一致決議未通過蔡峰宗的假釋案，相關審查過程合於法律規定，原處分核無違誤，判蔡峰宗敗訴，全案可上訴。

假釋 法務部 監獄

延伸閱讀

法務部：公私部門協助收容人家庭度難關

北市瀝青弊案更一審 前議員許富男遭判9年

終於被捕！燒死京阿尼36人自己也重傷 嫌犯10個月後樣貌曝光

桃園轎車自撞起火 3人燒死

相關新聞

綠議員發高雄議長死訊惹議 黃敬平：是有什麼仇恨?

桃園市民進黨籍議員王浩宇臉發布高雄市議長許崑源死訊用字風波未平，不但引來部分網友和國民黨中央抨擊，桃園市議員「村長」詹江...

罵人「瘋女人」 公然侮辱罪判罰2000元

73歲陳姓老婦人被控今年2月間，到台南市一家加油站要加油時，要求謝姓加油站女員工協助開啟機車加油蓋未成，心生不滿，涉嫌以...

追求單親媽未果 外送員臉書誹謗她有生殖器皰疹被告

台中市林姓男子是餐點外送員，他在去年間透過烹飪課程，認識一名單親媽媽，他因展開追求未果，涉嫌在臉書張貼指名道姓張貼「妳有...

酒駕刑期太短沒感覺？ 累犯蹲了1年1月才真的怕

今年40歲的阿松（化名）已7次酒駕被抓，4度進出監獄服刑，諷刺的是他母親竟被酒駕者撞死，他曾因此一度打算戒酒，但為了填補...

改掉酗酒惡習靠三方協力 更重要的是找到酗酒原因

喝酒不犯法，酒後開車造成的危害卻不亞於其他犯罪。台灣更生保護會新北分會主任陳美霞觀察，許多酒駕者都知道，但能保證不會再犯...

酒駕除僥倖作祟 精神科醫師：酒精成癮者也很多

國內有研究指出，酗酒、酒癮者出現高頻率酒駕行為，分別是非酗酒、無酒癮者的5倍、2倍，居善醫院院長郭錫卿認為，經政府大力宣...

從小未感受媽媽的照顧 兒子聲請免除扶養法官裁准

50歲鄭姓男子主張，他1歲半時母親即離家，未曾負擔他的扶養費，他從小由父親及舅舅家人扶養長大，向台南地院聲請免除扶養母親...

國道這虛線沒打方向燈常吃罰單 他辯路肩不用法官打臉

秦姓男子開車行經國道三號南向12.4公里處，被民眾車子的行車記錄器拍下，經「穿越虛線」，變換車道未依規定使用方向燈，被裁...

駕車撞傷警員的嫌犯遭聲押 辯看到警掏槍「我害怕」

台中市大甲警分局警員林觀譜，昨攔查闖紅燈李男所駕駛的白色休旅車；李拒檢駕車衝撞林的警用機車，林奮勇爬上引擎蓋，李猛踩油門...

蘇姓女子被拱天宮公告禁止入廟 法界：廟方有此權限

台南著名的「檢舉達人」蘇姓女子四處提告，最近現身苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，隨即引發地方熱議，不少網友也發出「警訊」提醒大...

僅為3000元工程款糾紛 男子持改造槍托打傷建商吃官司

40歲呂姓工人前年因地磚工程，與陳姓建商發生工程款糾紛，呂認對方少付3000元，以LINE傳送改造手槍照片，及「我一定讓...

幫網拍賣家刷好評賺佣金？刑事局：小心假求職詐騙

詐騙集團上網徵人，宣稱只要在購物網站協助賣家刷好評，就能獲得佣金，以儲值名義要求匯款，得手斷絕聯繫，刑事局發現近年不少人...

熱門新聞

挺韓高雄市議長許崑源 今晚17樓住處墜樓身亡

許崑源與妻最後的對話 吐露絕望

許崑源身亡民進黨議員幸災樂禍 藍營批「不配當人」

高市議長墜樓身亡 韓國瑜震驚難過

市長被罷免這晚議長墜樓 高雄藍營一片低氣壓

高雄市議長許崑源墜樓身亡 江啟臣：期望悲劇終止

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。