酒駕刑期太短沒感覺？ 累犯蹲了1年1月才真的怕

今年40歲的阿松（化名）已7次酒駕被抓，4度進出監獄服刑，諷刺的是他母親竟被酒駕者撞死，他曾因此一度打算戒酒，但為了填補內心空虛，又重蹈覆徹，直到大前年入監待了1年1月，徹底醒悟，才在哥哥與更生保護會新北分會協助下，重新站起來。

阿松小時候家裡經營熱炒店，很早接觸台灣的飲酒文化，國小就會拿著酒杯敬酒，也曾偷喝店內啤酒，久而久之，養成飲酒習慣，長大之後，為了逃避工作不順，開始酗酒。雖知道酒駕不對，也曾酒駕自撞受傷，但每次喝醉，什麼條文法規全都被他拋到腦後，喝了酒什麼都忘了，什麼都敢做，酒醉全世界他最大，朋友怎麼勸說阻止都無效。

阿松被警察抓過7次酒駕，但他說，僥倖沒被抓到的不知有多少。因為酒駕，他4度進出監獄。第一次時間最短，只關了10幾天，出獄之後的第一件事就是找酒喝。他雖然因為母親的死，感覺喝酒誤事，也擔心哪一天會犯同樣的錯，或者害死自己，讓家裡的人難過傷心，曾有過悔改的念頭，但因為沒有酒精幫助會睡不著覺，曾經三天三夜沒辦法闔眼，平時約束他喝酒的母親已不在，身旁沒人訴說心事，所以又找酒精慰藉。

最後一次進監獄關了1年1月，他才決心改掉酗酒惡習和酒駕壞毛病。阿松說，第一次根本沒有坐牢的感覺，而第二次、第三次也只有3、4個月，談不上適不適應。但是，最後一次是2次酒駕案一起執行，時間比較久，才徹底感受到人身自由被限制的不便與痛苦。

他半開玩笑說道，在監獄裡，什麼東西沒有，就是時間最多，可以想很多事情，而他所想的只有一件事，就是「我不要再回來這裡」。