聽新聞
test
0:00 / 0:00
酒駕除僥倖作祟 精神科醫師：酒精成癮者也很多
國內有研究指出，酗酒、酒癮者出現高頻率酒駕行為，分別是非酗酒、無酒癮者的5倍、2倍，居善醫院院長郭錫卿認為，經政府大力宣傳禁止酒駕，仍有人不時再犯，學理上可判斷當事人有酒精成癮、濫用疾病，必須接受治療。
酒駕問題無法根除，除僥倖心理作祟，酒精成癮者占很大比例，有專家就建議針對酒駕初犯做飲酒問題篩檢，了解背後原因。郭錫卿指出，酒精成癮者者受家族史、社交圈及工作環境等因素影響，當面臨生活問題、逃避壓力時，透過飲酒來舒緩，並錯誤當成「自我治療」方式，導致身心依賴，甚至造成腦部病變。
郭錫卿表示，這種狀況醫學上稱為「渴求」，酒精成癮者理性上雖明知不能喝、要停止，但仍克制不了，而大多精神科診所都有戒酒門診，會以藥物控制焦慮、心情低落等，再搭配心理治療，同時也要家屬擔任陪伴支持、勸戒監督的角色。
他說，戒酒成功與否關鍵還是在於個人，通常主動來就醫者，成效都很好，更多是被家人強迫帶來，若本身配合意願不高或自我放棄，就很難發揮成效，所以家人必須多鼓勵、限制對方喝酒。
在國外常見「戒酒匿名會」的療程，以團體治療方式，彼此分享個人經歷也相互鼓勵，郭錫卿說，門診過程常有患者說「你又不是我，不懂我的苦」等語，因此同病相憐相互勉勵，療效更大。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言