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酒駕除僥倖作祟 精神科醫師：酒精成癮者也很多

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

國內有研究指出，酗酒、酒癮者出現高頻率酒駕行為，分別是非酗酒、無酒癮者的5倍、2倍，居善醫院院長郭錫卿認為，經政府大力宣傳禁止酒駕，仍有人不時再犯，學理上可判斷當事人有酒精成癮、濫用疾病，必須接受治療。

酒駕問題無法根除，除僥倖心理作祟，酒精成癮者占很大比例，有專家就建議針對酒駕初犯做飲酒問題篩檢，了解背後原因。郭錫卿指出，酒精成癮者者受家族史、社交圈及工作環境等因素影響，當面臨生活問題、逃避壓力時，透過飲酒來舒緩，並錯誤當成「自我治療」方式，導致身心依賴，甚至造成腦部病變。

郭錫卿表示，這種狀況醫學上稱為「渴求」，酒精成癮者理性上雖明知不能喝、要停止，但仍克制不了，而大多精神科診所都有戒酒門診，會以藥物控制焦慮、心情低落等，再搭配心理治療，同時也要家屬擔任陪伴支持、勸戒監督的角色。

他說，戒酒成功與否關鍵還是在於個人，通常主動來就醫者，成效都很好，更多是被家人強迫帶來，若本身配合意願不高或自我放棄，就很難發揮成效，所以家人必須多鼓勵、限制對方喝酒。

在國外常見「戒酒匿名會」的療程，以團體治療方式，彼此分享個人經歷也相互鼓勵，郭錫卿說，門診過程常有患者說「你又不是我，不懂我的苦」等語，因此同病相憐相互勉勵，療效更大。

酒駕者當中不少已酒癮成癮。本報資料照片
酒駕者當中不少已酒癮成癮。本報資料照片

酒精 酒駕 患者

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