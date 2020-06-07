改掉酗酒惡習靠三方協力 更重要的是找到酗酒原因

喝酒不犯法，酒後開車造成的危害卻不亞於其他犯罪。台灣更生保護會新北分會主任陳美霞觀察，許多酒駕者都知道，但能保證不會再犯的人少之又少，而願意改過、重新振作的人，通常背後有一群人不離不棄地支持他，而這股力量最大的來源就是家人。

陳美霞定期會到監所幫戒酒班講課，某一天，她一時興起，調查班上初次入監服刑人數，結果一班20幾個人有三分之二的人舉手，心中不禁感到憂慮。

她表示，這些人服完2、3個月的短刑期，出獄都得從零開始，雖然都樂觀的認為酒駕不是殺人放火、強盜搶劫，家人和公司老闆會包容，事實上，他們工作職位早就被其他人替補，有遇到家人不諒解的，最後甚至無家可歸。

陳美霞說，有個案的媽媽不想再見到他，在他服刑時悄悄地把房子賣了，搬家後只留下手機電話，到現在只肯電話交談，拒絕透露住址。不像阿松一樣幸運，媽媽走了，還有哥哥願意拉他一把。

阿松的哥哥為了幫阿松改掉酗酒惡習，四處找戒治中心協助，有幾次阿松受不了逃跑，他仍耐心地找下一家，最後在其他親友的協助下，找到更保新北分會，在安置處所及家庭支持服務方案中，能和弟弟聊得來的社工、輔導員和精神科醫師，才慢慢幫弟弟解開心結。