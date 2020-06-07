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從小未感受媽媽的照顧 兒子聲請免除扶養法官裁准

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

50歲鄭姓男子主張，他1歲半時母親即離家，未曾負擔他的扶養費，他從小由父親及舅舅家人扶養長大，向台南地院聲請免除扶養母親義務，法官認為，鄭母雖因中風失能，由社會局安置在安養院，但鄭母無正當理由對兒子未盡扶養義務情節重大，裁定准許鄭子請求。

鄭主張，他年幼時就未曾見過母親，父親生前表示，母親在他1歲半尚在襁褓時離家，與外面認識男人共同生活。他的父親把他寄養於舅舅家中，並按時支付生活費與舅舅，過著寄人籬下的生活。

直到鄭15歲時，他才在外婆家首次見母親，當時也只是偶然見面，並無深入交談，之後母親未曾與她聯絡，遑論承擔起照護她責任，直到他成年，他都沒有感受到何謂「媽媽」的照顧。

鄭表示，母親近十多年來與她都未聯絡，不知她下落，最近接獲台南市政府社會局函文後，才知母親被社會局安置在安養院，她和母親長期感情疏離，母親對她從小疏於照顧，如強令她對母親負擔扶養責任顯失公平，請求免除對母親扶養責任。

法官調查，鄭母因中風失能，無人照顧，也無法自理生活，現由社會局安置中，經社工調查，鄭母每月申領半俸及國民年金約1萬7千元，安置基本費用約1萬8千元至2萬元，加計自備耗材、尿布及營養品仍有不足，有必要接受扶養。

法官認為，鄭母於兒子小時候即離家，對於兒子不聞不問，未曾負擔兒子扶養費，母子形同陌路，鄭子由父親及舅舅家人扶養長大，鄭母於兒子成年前並未照顧或扶養，未提出有何不能盡扶養義務正當事由供法院審酌，認為鄭母無正當理由對兒子未盡扶養義務情節重大。鄭子依民法規定，請求免除對母親扶養義務，為有理由應予准許，全案可抗告。

50歲鄭姓男子主張，他1歲半時母親即離家，他從小由父親及舅舅家人扶養長大，聲請免除扶養母親義務，台南地院法官認為，鄭母無正當理由對兒子未盡扶養義務情節重大，裁准請求。圖／本報資料照片
50歲鄭姓男子主張，他1歲半時母親即離家，他從小由父親及舅舅家人扶養長大，聲請免除扶養母親義務，台南地院法官認為，鄭母無正當理由對兒子未盡扶養義務情節重大，裁准請求。圖／本報資料照片

安養院 中風 寄養

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