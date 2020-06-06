國道這虛線沒打方向燈常吃罰單 他辯路肩不用法官打臉

秦姓男子開車行經國道三號南向12.4公里處，被民眾車子的行車記錄器拍下，經「穿越虛線」，變換車道未依規定使用方向燈，被裁罰3千元。但他不服提起行政訴訟，指因為該路段右側是路肩，他只是順著下去，並無法令規定要打方向燈，但被法官駁回，3千元得照繳。

基隆地院日前一起判決書指出，秦姓男子去年7月5日12時48分，駕車行經國道三號南向12.4公里處，經民眾以行車記錄器錄影資料提出檢舉，違反道路交通管理處罰條例「行駛高速公路未依規定變換車道（變換車道未依規定使用方向燈）」之違規行為，經國道警方舉發，監理單位裁處3000元，但他不服起行政訴訟。

秦男主張，他有開車經該路段，但根據舉發單的內容，他不知何處違規。檢視舉發光碟及內容，無法判斷違規情形，

因為該路段右側是路肩，他只是順著下去，並無法令規定要打方向燈，路肩根本不會有任何擦撞，何以需要使用方向燈？

秦男認為，他要下交流道一定會碰到穿越虛線，他是直行非變換車道，不解何以要打方向燈。此外，違規舉發光碟中，行駛在前方之大貨車也未打方向燈，舉發機關應一併舉發，聲明原處分撤銷。

監理單位指出，秦男變換車道未依規定使用方向，經民眾現場目睹，並以科學儀器取得動態影像向舉發機關檢舉，經審視違規影像，車輛未按高速公路及快速公路交通管制規則第11條第2 款規定，在跨越「穿越虛線」時使用方向燈，違規屬實。

法官當庭勘驗違規採證錄影光碟內容，確認當時秦男開的車子，自外側車道偏右、跨越穿越虛線，行駛至相鄰之減速車道預備下交流道，未顯示方向燈。

法官說，法官審理指出，秦男在此路段清楚可見右側出現另一車道線，其仍繼續行駛、靠右跨越該車道白虛線，自屬「變換車道」之行為，未使用方向燈違反道路交通管理處罰條例，違規事實明確。