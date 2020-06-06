駕車撞傷警員的嫌犯遭聲押 辯看到警掏槍「我害怕」

台中市大甲警分局警員林觀譜，昨攔查闖紅燈李男所駕駛的白色休旅車；李拒檢駕車衝撞林的警用機車，林奮勇爬上引擎蓋，李猛踩油門再急停，致林彈飛摔落地面，左腳、右大腿及骨盆骨折，經警逮獲李嫌移送法辦。檢察官今晚以李涉嫌殺人未遂、妨害公務，有逃亡串證之虞，向台中地院法官聲請羈押。

檢警調查，36歲的李男昨天上午駕駛休旅車，途經大甲區新美街與永順口時闖紅燈，經騎警用機車的警員林觀譜發現上前攔查。未料李嫌拒檢，衝撞右前車頭處林騎的警用機車，林奮勇爬上引擎蓋，李猛踩油門再急停，致林彈飛落地多處骨折。

李男撞傷警員後，將休旅車棄置在外埔區，再搭不知情友人的車子離開。警方昨天下午在大安區循線逮獲李嫌，並在車上查扣到李男所有的少量毒品海洛因。