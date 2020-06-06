蘇姓女子被拱天宮公告禁止入廟 法界：廟方有此權限

台南著名的「檢舉達人」蘇姓女子四處提告，最近現身苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，隨即引發地方熱議，不少網友也發出「警訊」提醒大家遠離，拱天宮今天發出公告，禁止蘇姓女子進入拱天宮及餐廳、香客大樓，管委會並將她列為拱天宮永久不受歡迎人物，創下廟方首例；針對這項作法，苗栗法界人士認為這是廟方的管理權限，沒有問題。

蘇姓女子被廟方下逐客令後，有網友發現她已搭火車離去，但也有網友擔心問，她的行李還在香客大樓，憂慮對方還會再回來，多人議論紛紛。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發指出，白沙屯拱天宮素以徒步進香聞名，最近再度成為鄉民熱議話題，但這次成為熱搜焦點，竟然不是因宣布恢復進香，而是被台南警方、宮廟視為頭痛人物的蘇姓女子，昨天被眼尖鄉民發現出現在白沙屯拱天宮，僅一天就已提告3人，讓通霄警方也頭痛不已。

陳春發指出，針對來歷不明的蘇姓女子5日出現於白沙屯後，屢屢在拱天宮內外尋釁滋事，辱罵誹謗宮內工作人員、志工、信徒，因此發出公告宣布禁止蘇女入廟，視她為永久不受拱天宮歡迎人物。

拱天宮宣布即起採行下列措施，包括禁止蘇姓女子進入拱天宮、拱天宮餐廳，此外也禁止蘇姓女子進入、留宿拱天宮香客大樓，如對方已完成訂房，則予以取消，如已預付款項則退費，如已完成入住，則會同警方辦理退房、退費。

拱天宮表示，蘇姓女子在台南地區經常檢舉，與人發生衝突就提告公然侮辱、誹謗，被視為頭痛人物，台南大天后宮也曾公告禁止她；蘇女的誇張行徑讓廟方難以接受，管委會討論後將她列為拱天宮建宮以來首位永久不受歡迎人物，希望公告後白沙屯能還給信徒、鄉親一個純樸、清靜的信仰空間。