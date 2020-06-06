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誰還能審這案？北院駁回陸生共諜周泓旭聲請法官迴避
陸生共諜周泓旭案，檢調查到新黨青年軍王炳忠、林明正、台北市議員侯漢廷等人，利用「燎原新聞網」等媒介替中共發展組織，全依國安法起訴。周認為法官是他涉案中的間接被害人，日前聲請法官迴避，不過遭駁回。
刑事訴訟法第17條規定「法官於該管案件有下列情形之一者，應自行迴避，不得執行職務」，第1款訂「法官為被害人者」應迴避。周認為，法官為中華民國國民，是他所涉國安法的間接被害人，聲請法官迴避。
北院認為，該案涉及國家社會法益，法官又是中華民國國民，若這樣就是間接被害人，那又有誰可審理這類型案件？且刑事訴訟法中，所指被害人是直接被害人，不包括間接被害人，予以駁回。
起訴指，周2014年5月結識新黨人士王炳忠、林明正、侯漢廷等人，同年12月受中共國台辦政黨局崔姓副處長、上海市對外聯絡辦公室趙姓官員指示，共組「新中華兒女學會4人核心決策小組」、「星火秘密小組」且在台發展組織。
王等人以「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」、「台大中華復興社」社團組織為掩護，藉由舉辦活動、營隊、設立網站、經營網路社群，吸收現、退役軍人、青年、學生等階層人士，王的父親王進步也在內，全依違反國安法起訴。
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