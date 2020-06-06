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平行輸入BMW里程保證破功 中古車商判賠22萬元

中央社 / 台北6日電

蔡姓男子向中古車商購買平行輸入的寶馬（BMW）車輛，事後發現交車時實際里程數達19萬公里，而非碼表顯示的7萬餘公里。士院認為，車商廣告承諾里程保證，判賠22萬元。

士林地方法院判決書指出，蔡姓男子購買的BMW是平行輸入的美規車，於民國98年出廠，102年輸入台灣，幾經轉手，由蔡男於106年向中古車商以新台幣96萬元購入。

蔡男主張，當時車商在網路刊登廣告，標榜「里程保證」、「無事故泡水調表」，但108年間因原廠召回同型車檢修，才發現車輛輸入台灣前的里程數已高達14萬餘公里，他購買時的實際里程數應為19萬餘公里，並非碼表顯示的7萬餘公里，要求車商賠償。

車商則抗辯，車輛不曾登記在車商名下，無法以車主身分向原廠查詢晶片鑰匙資訊，出售前曾調閱監理機關紀錄，確認里程數為7萬餘公里無誤，已盡善良管理人的注意義務，並無故意或過失。

承審法官認為，車商並未有調整里程數的行為，但蔡男購買的BMW里程數，是經由原廠診斷電腦讀取鑰匙上的數據上傳到雲端系統，有嚴格的輸入及查詢管控程序，核對原廠資料、監理資料等事證，認定蔡男購車時，車輛實際里程數為19萬餘公里，的確與碼表顯示的7萬餘公里不相符。

法官認為，車商既然廣告聲稱里程保證，就負有保證車輛碼表里程數與實際里程數相符的義務，經汽車鑑價協會鑑定，認為車輛出售給蔡男時里程數達19萬公里，合理市場價格應為74萬元，蔡男以96萬元購車，受有22萬元損害，因此判車商賠償蔡男22萬元，可上訴。

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