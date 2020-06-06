桃園環監警攔查21輛改裝車 多達14輛噪音超標開罰
改裝車衍生空氣與噪音汙染，破壞環境安寧，桃園市政府環保局昨天晚上聯手警察局及公路監理單位前往陳情熱點之一桃園區莊敬路進行聯合稽查取締，以「馬上抓、馬上測、馬上罰」方式執法，共攔檢21台改裝車，經檢測14台不合格，將依法告發，最高可罰3600元，呼籲民眾守法上路，以免挨罰。
環保局與警察局、桃園監理站人員昨晚在莊敬路二段、寶慶路口臨時設置「機動車輛噪音檢驗」站，陸續攔查21輛車，測出14輛噪音超標，已有影響環境安寧之虞，將依法告發，並通知須限期改善到檢，環保局指出，未來將特別強化環保、警察及監理機關聯合稽查取締，針對民眾陳情改裝車輛常出沒路段加強攔檢作業，提高稽查頻率。
桃市環保局長呂理德昨親自到場訪視稽查，他強調，環警監結盟的改裝車噪音稽查持續進行，並要求落實現場攔檢「馬上抓、馬上測、馬上罰」。108年度執行全市環警監聯合稽查改裝車攔檢共2574輛，不合格告發1267輛；109年度至5月31日止，改裝車攔檢共1064輛，不合格告發499輛，稽查取締成效已連3年獲得環保署考核全國第一。
環保局也呼籲，車友們不要隨意改裝機汽車製造噪音，妨礙其他市民安寧，害人又害己。針對轄內各區、各重要路段及改裝車易聚集熱點，環保局、警察局與監理站持續設置攔檢點進行稽查取締，還給市民安心、寧靜的生活品質。
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