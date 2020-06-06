聽新聞
test
0:00 / 0:00

上校藉驗收索賄 連馬桶也貪

聯合報 / 記者白錫鏗／台中報導

國防部辦理「台北市政校後勤區新建工程」（圖），由鉅明營造公司以七億餘元得標，負責驗收的政戰局眷服處陳姓上校，涉嫌向業者索賄被訴。圖／翻攝網路
國防部辦理「台北市政校後勤區新建工程」（圖），由鉅明營造公司以七億餘元得標，負責驗收的政戰局眷服處陳姓上校，涉嫌向業者索賄被訴。圖／翻攝網路

國防部辦理「台北市政校後勤區新建工程」、台電公司核能火力發電工程處辦理「林口電廠工程」，兩案均由鉅明營造得標，負責驗收的政戰局眷服處陳姓上校被控向業索賄、台電徐姓專員也向業者收賄，台中地檢署昨依貪汙罪起訴陳姓上校等五官商。

檢察官楊植鈞引用魯國清官「嗜魚而不受魚的公孫儀」的警世故事，奉勸天下公務員，要懂得依靠別人不如依靠自己的道理；強調受賄丟官不合算，切勿知法犯法，後悔莫及。同案起訴包括台電徐姓專員，鉅明公司李姓副總、尤姓工程師、副總特助林男等四人；陳姓上校與徐姓專員坦承犯行，繳回犯罪所得，檢方建請法官處以適當之刑。

起訴指出，陳男（四十三歲，已停職）是國防部政戰局眷服處資產及營建管理科上校工程參謀官，國防部軍備局採購中心二○一○年辦理「台北市政校後勤區新建工程」，由鉅明營造公司以七億餘元得標，但竣工日逾期，依約要扣罰違約金一億六千多萬，鉅明公司聲請仲裁，陳男出席仲裁詢問會。

政戰局眷服處辦理「完工交屋後建物保全與設備維護驗收」，陳男擔任驗收官，對鉅明的尤姓工程師（五十五歲）表示他新屋有裝潢需求，藉此索賄，尤報告李姓副總後，訂購插座開板蓋板、馬桶等價值十二萬七千餘元的水電材料。

此外，尤姓工程師也訂購價值四萬八千餘元的溫水洗淨便座、置衣平台、毛巾環、置物架，還有價值近萬元的兩箱祈福酒交付陳男，索賄金額約十八萬。

台電公司核能火力發電工程處北部施工處於二○ 一二年辦理「林口電廠工程」，鉅明公司以八億九千萬得標，林姓副總特助因工期嚴重延宕，有支付大額遲延違約金及現金周轉壓力，向徐男表示「查驗部分不要刁難」、「查驗問題希望速度快一點」、「公司打算包個紅包給你」，徐男因此收受十萬元賄款放水。

台電 國防部 林口 北市 核能 收賄 公務員 馬桶 保全 賄款

延伸閱讀

政戰局上校負責驗工程涉貪 國防部：已免職停役

檢引用「嗜魚而不受魚的公孫儀」 奉勸受賄丟官不合算

政戰局眷服處上校驗收工程 以新屋要裝潢向業者索賄

駁斥報導指控「土皇帝」 上校督導出面喊冤

相關新聞

大同炒股削11億 上海金主遭通緝

台商鄭文逸涉與上海知名地產商任國龍共謀，找來股市作手鄒興華配合，利用資金繞道香港聯手炒作大同公司股價，不法所得超過十一億...

曲棍球彈劾案 30日宣判

台中地檢署檢察官陳隆翔因先前偵辦曲棍球案作不起訴處分，遭監察院彈劾，引爆監察權與檢察權互槓，職務法庭昨開庭辯論，陳隆翔與...

上校藉驗收索賄 連馬桶也貪

國防部辦理「台北市政校後勤區新建工程」、台電公司核能火力發電工程處辦理「林口電廠工程」，兩案均由鉅明營造得標，負責驗收的...

嫌妻計較 教官高調愛女學生 代價40萬

南部某高職何姓前教官不顧已有家室，大膽跟校內女學生談起師生戀，還在臉書掛上「穩定交往中」，公開嘟嘴接吻照，還肉麻地說「只...

解雇有理 謊稱總統專機有炸彈 空少敗訴

桃園市空服員職業工會不滿中華航空變更勞動條件，二○一六年六月廿四發起罷工，同日蔡英文總統出訪中南美洲前，空服員黃致豪打電...

盜客存款逾億 華銀「土地婆」判刑

華南銀行台北市新生分行前襄理張秀米被控侵占客戶款項一億一千九百八十萬元，再透過丈夫翁明鈞的豐茂國際公司藏錢，台北地院昨天...

遭影射在國外賭輸1500萬選舉資金 一審施明德獲賠30萬

前民進黨主席施明德遭前稻江學院休憩系副主任黃雍利，在三立電視台「54新觀點」節目中影射，將選舉所募資金拿到菲律賓賭場賭博...

施明德不滿遭影射豪賭提告 獲判賠30萬元

前民進黨主席施明德不滿前稻江學院休憩系副主任黃雍利在節目中以施姓、政壇、頭髮留得長長的等語影射豪賭，提告求償。士院日前判...

上海龍峰負責人任國龍涉炒股 北檢發布通緝

台商鄭文逸涉與上海知名地產商任國龍共謀，找來股市作手鄒興華配合，利用資金繞道香港聯手炒作大同公司股價，不法獲利超過11億...

影／詐騙機房淪煉獄掌臉鞭刑逼績效 警攻堅救成員

綽號阿雄（化名）的18歲青年，加入以王男為首的詐騙集團，假冒大陸公安藉口對岸防疫措施「違法販賣口罩」的詐騙方式，向大陸人...

檢引用「嗜魚而不受魚的公孫儀」 奉勸受賄丟官不合算

國防部政戰局眷服處陳姓上校、台電公司核能火力發電工程處北部施工處水工組徐姓專員，涉嫌向營造公司業者索賄收賄被起訴，中檢檢...

讓鎮民倒建築廢棄物在垃圾場 北斗鎮長涉圖利判6年

彰化縣北斗鎮長李玄在2017年7月間因擔任鎮長妻子楊麗香的服務處主任時受鎮民請托，要清潔隊陳姓班長讓人傾倒54噸多的拆除...

熱門新聞

中市北屯路日本料理店火警 警消全力搶救中

李增文驟逝 李承翰祖母淚喊「我的心肝囝仔」

李承翰父親鬱鬱寡歡驟逝 李母淚訴「他是鬱卒、失志」

李承翰的補償金100萬剛匯入 李父來不及領就走了

內輪差惹禍 女機車騎士命喪預拌水泥車輪下

台南混凝土車機車疑擦撞 女騎士遭輾壓死亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。