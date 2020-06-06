上校藉驗收索賄 連馬桶也貪

國防部辦理「台北市政校後勤區新建工程」（圖），由鉅明營造公司以七億餘元得標，負責驗收的政戰局眷服處陳姓上校，涉嫌向業者索賄被訴。圖／翻攝網路

國防部辦理「台北市政校後勤區新建工程」、台電公司核能火力發電工程處辦理「林口電廠工程」，兩案均由鉅明營造得標，負責驗收的政戰局眷服處陳姓上校被控向業索賄、台電徐姓專員也向業者收賄，台中地檢署昨依貪汙罪起訴陳姓上校等五官商。

檢察官楊植鈞引用魯國清官「嗜魚而不受魚的公孫儀」的警世故事，奉勸天下公務員，要懂得依靠別人不如依靠自己的道理；強調受賄丟官不合算，切勿知法犯法，後悔莫及。同案起訴包括台電徐姓專員，鉅明公司李姓副總、尤姓工程師、副總特助林男等四人；陳姓上校與徐姓專員坦承犯行，繳回犯罪所得，檢方建請法官處以適當之刑。

起訴指出，陳男（四十三歲，已停職）是國防部政戰局眷服處資產及營建管理科上校工程參謀官，國防部軍備局採購中心二○一○年辦理「台北市政校後勤區新建工程」，由鉅明營造公司以七億餘元得標，但竣工日逾期，依約要扣罰違約金一億六千多萬，鉅明公司聲請仲裁，陳男出席仲裁詢問會。

政戰局眷服處辦理「完工交屋後建物保全與設備維護驗收」，陳男擔任驗收官，對鉅明的尤姓工程師（五十五歲）表示他新屋有裝潢需求，藉此索賄，尤報告李姓副總後，訂購插座開板蓋板、馬桶等價值十二萬七千餘元的水電材料。

此外，尤姓工程師也訂購價值四萬八千餘元的溫水洗淨便座、置衣平台、毛巾環、置物架，還有價值近萬元的兩箱祈福酒交付陳男，索賄金額約十八萬。

台電公司核能火力發電工程處北部施工處於二○ 一二年辦理「林口電廠工程」，鉅明公司以八億九千萬得標，林姓副總特助因工期嚴重延宕，有支付大額遲延違約金及現金周轉壓力，向徐男表示「查驗部分不要刁難」、「查驗問題希望速度快一點」、「公司打算包個紅包給你」，徐男因此收受十萬元賄款放水。