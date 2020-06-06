曲棍球彈劾案 30日宣判

曾偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案的檢察官陳隆翔（左）遭監院彈劾，職務法庭今言詞辯論。記者王宏舜／攝影 台中地檢署檢察官陳隆翔因先前偵辦曲棍球案作不起訴處分，遭監察院彈劾，引爆監察權與檢察權互槓，職務法庭昨開庭辯論，陳隆翔與監委高涌誠爭鋒相對，陳批高是為政治目的調查，高反控陳不針對實體違失回應，政治動機指控是圍魏救趙，全案定六月卅日宣判。

職務法庭昨也請法務部到庭表示意見，法務部明白指出陳無失職，沒有違反檢察官倫理規範，並指本案有「政治因素」，認為監委一再詢問「為什麼沒有林滄敏」態度偏頗，違反無罪推定原則、侵犯檢察權核心事項。

前立委段宜康六年前在彰化縣長候選人魏明谷造勢場，指控國民黨對手林滄敏詐領中華民國曲棍球協會補助款，還說「若不實就吞曲棍球」，時任彰化地檢署的陳隆翔調查後認林未涉案，全案不起訴。

監委高涌誠、蔡崇義去年以陳偵辦曲棍球案件時，疏漏偽造印章、印文、侵占及署押，也未論斷侵占及盜用公印文等犯罪事實，致將應沒收、應發還原所有權人彰化縣政府依規定銷燬之物，卻以「發還被告」處分命令結案等十一項缺失而彈劾，移送職務法庭審理。

彈劾報告出爐後，檢審辯學數百人連署抗議監委濫權，不少反諷，如該案能成立彈劾，蔡崇義擔任法官時的判決也有可被彈劾的例子。

法界人士認為，監察權原則上是調查已定讞的司法案件，屬事後監督機制，且過往限於司法行政部分，像是司法官蹺班、喝花酒、開庭態度等不良言行，或有明顯疏失情況，但不得介入法律見解等「辦案核心事項」，以免侵害司法獨立。法界人士指出，如果由監察院逕自推翻司法官見解，此舉恐違反權力分立與制衡原則。

昨言詞辯論時，高涌誠表示，陳隆翔頻以政治動機質疑監委調查、塑造成被迫害的英雄，卻未回應問題。高指出，陳想查到哪就查到哪，有證據還不查，若以趙玉柱（陳水扁親家）侵占桌球協會公款案來看，曲棍球案是否不相同處理？

陳隆翔的辯護律師鍾信一表示，陳查無曲棍球案與林滄敏的關聯性，屢次書狀說明沒有違失，高的指控像是欲加之罪。鍾說，陳任職以來表現優良，還曾獲行政院長蘇貞昌表揚，諷刺高涌誠不像是監委，而是「段宜康的告訴代理人」。

陳隆翔說，無法忍受監委濫用彈劾權，高約詢時恫嚇「陳檢察官，段宜康委員他就來了嘛！他來了，你覺得檢察官都沒問題、案件就踢回去？這樣嗎？」他認為監察法規疏漏，讓有心人可「做一些事」。