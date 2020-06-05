遭影射在國外賭輸1500萬選舉資金 一審施明德獲賠30萬

前民進黨主席施明德遭前稻江學院休憩系副主任黃雍利，在三立電視台「54新觀點」節目中影射，將選舉所募資金拿到菲律賓賭場賭博，數分鐘內賭輸50萬美金（約新台幣1500萬）。施憤而求償300萬，士林地院判決，黃須賠償30萬，並在三立新聞網首頁刊登道歉聲明一天。

施明德主張，節目中黃所稱「施姓」、「政壇」、「頭髮長長的」、「人權鬥士」、「關這麼久」，任何人皆可領悟所指是他；要求黃及陳姓主持人連帶賠償300萬元新台幣，並在聯合報、自由時報、蘋果日報、三立新聞網的頭版、網站刊登道歉聲明一天。

黃辯稱，他在菲律賓讀書時，在賭場半工半讀，才受邀上節目分享經驗，目的在勸導大家不要賭博；陳不按腳本發言，無端界定他說內容，最後節目所呈現非他能掌握。

法官調查，節目中黃先說「我們說政壇一個人⋯他的綽號叫施公⋯在政壇上⋯前幾年⋯十幾年前還蠻有力的」，陳詢問「聽起來你說的施公，好像是人權鬥士耶」，此時黃未否認，還面帶笑容。

黃說，「該施姓政治人物賭輸50萬美金後返台」，陳接著說，「枉費他關這麼久，名聲這麼好，被你說了⋯」。

法官認為，陳所說的「枉費他關這麼久」，屬於個人意見表達，可受言論自由保障，但黃以施姓政壇人物影射施明德，也未在當下向陳否認她猜測的政治人物，且無法舉證內容是否真實，顯然貶損他人名譽。

法官審酌，黃是博士畢業，曾任稻江科技暨管理學院休憩系助理教授、副主任及學務長，名下多筆房產、土地，資產將近4000萬新台幣；他說出未經查證的言論，至今未有其他媒體報導，判他須賠償施30萬元精神撫慰金。