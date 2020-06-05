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上海龍峰負責人任國龍涉炒股 北檢發布通緝

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

台商鄭文逸涉與上海知名地產商任國龍共謀，找來股市作手鄒興華配合，利用資金繞道香港聯手炒作大同公司股價，不法獲利超過11億元，鄭文逸前年遭檢方起訴後，檢方多次傳喚任國龍未到案，最近對任國龍發布通緝，一入境即逮捕。

任國龍是上海龍峰集團負責人，該集團資本額高達人民幣兩億七千萬元，過去曾在上海虹橋商圈和古北國際社區，推出市中心唯一有高爾夫球場的豪宅「古北壹號」，還曾資助大陸足球隊。

檢方調查，鄭文逸在2016年，觀察大同公司擁有千億元土地資產，但股價淨值卻遭嚴重低估，且即將在2017年改選董監事，萌生介入經營權，並計畫引進陸資炒作股價念頭。

調查指出，鄭文逸自2016年，透過任國龍以境外轉帳、地下匯兌等方式，取得港幣2億元（約台幣8億元），另提供數千萬元資金給鄒興華，加上鄒的自有資金，共向永豐證申請5億7千5百萬元融資額度，另指示張湘羚向7名丙墊金主墊款13億元，資金全投入炒作大同股票。

上海 台商 人民幣

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