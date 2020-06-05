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影／詐騙機房淪煉獄掌臉鞭刑逼績效 警攻堅救成員

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

綽號阿雄（化名）的18歲青年，加入以王男為首的詐騙集團，假冒大陸公安藉口對岸防疫措施「違法販賣口罩」的詐騙方式，向大陸人民詐財，沒想到因業績不好，阿雄迭遭掌臉、鞭刑求績效，昨天警方至清水區王男的詐騙機房攻堅，逮獲王嫌等8人。

台中市政府警察局刑事警察大隊獲悉，詐欺集團藏匿於台中市清水區社區大樓從事詐騙，經蒐證調查，發現詐欺集團係利用防疫期間，以假冒大陸公安藉口對岸防疫措施「違法販賣口罩」的詐騙方式，向大陸民眾詐財，遂報請檢察官指揮偵辦。

檢警昨天發動攻堅搜索行動，查獲王姓主嫌等8人並查扣筆記型電腦5臺、手機18支、無線網路分享器5臺、提款卡1張、電話SIM卡5張、門禁卡2張、白板6個、贓款新台幣4100元及鐵棍2支等贓證物，全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、妨害自由、傷害等罪嫌移送偵辦。

警方指出，詐騙機房採集中式生活管理，集團成員進駐後即沒收其通訊手機並限制渠等不得自由進出，如有成員未照指示操作，即會遭受凌虐毆打，致查緝不易，終在警方鍥而不捨深入追查下，破獲詐騙機房。

員警並解救了不願再從事詐騙工作而遭集團成員持鐵棍凌虐毆打的18歲共犯阿雄，他見到警方不但不擔心觸法，反而有如釋重負之感，頻頻向警方道謝，解救其脫離苦海。

綽號阿雄（化名）的18歲青年，加入以王男為首的詐騙集團，沒想到因業績不好，阿雄迭遭掌臉、鞭刑求績效，昨天警方至清水區王男的詐騙機房攻堅，逮獲王嫌等8人，阿雄頻向員警道謝。圖／警方提供
綽號阿雄（化名）的18歲青年，加入以王男為首的詐騙集團，沒想到因業績不好，阿雄迭遭掌臉、鞭刑求績效，昨天警方至清水區王男的詐騙機房攻堅，逮獲王嫌等8人，阿雄頻向員警道謝。圖／警方提供
以王男為首的詐騙集團，假冒大陸公安藉口對岸防疫措施「違法販賣口罩」的詐騙方式，向大陸人民詐財，經警破獲，查扣作案用的電腦及手機等物。圖／警方提供
以王男為首的詐騙集團，假冒大陸公安藉口對岸防疫措施「違法販賣口罩」的詐騙方式，向大陸人民詐財，經警破獲，查扣作案用的電腦及手機等物。圖／警方提供

詐騙集團 詐欺 警察

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