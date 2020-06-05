檢引用「嗜魚而不受魚的公孫儀」 奉勸受賄丟官不合算

國防部政戰局眷服處陳姓上校、台電公司核能火力發電工程處北部施工處水工組徐姓專員，涉嫌向營造公司業者索賄收賄被起訴，中檢檢察官楊植鈞引用魯國清官「嗜魚而不受魚的公孫儀」， 強調受賄丟官不合算，要懂得依靠別人不如依靠自己的道理，切勿知法犯法，後悔莫及。

國防部辦理「台北市政校後勤區新建工程」，由鉅明營造公司以7億餘元得標，負責驗收的政戰局眷服處陳姓上校，以家中新屋有裝潢需求，涉嫌向業索賄18萬餘元；台電公司核能火力發電工程處辦理「林口電廠工程」，由鉅明公司以8億9000萬得標，徐姓專員涉嫌向業者收賄10萬元，台中地檢署依貪污罪起訴陳姓上校、徐姓專員。

檢察官楊植鈞引用「公孫儀相魯而嗜魚，一國盡爭買魚而獻之，公儀子不受。其弟子諫曰：『夫子嗜魚而不受者，何也?』對曰：『夫唯嗜魚，故不受也。夫即受魚，必有下人之色；有下人之色，將枉於法；枉於法，則免於相。雖嗜魚，此不必致我魚，我又不能自給魚。即無受魚而不免於相，雖嗜魚，我能長自給魚。』此明夫恃人不如自恃也；明於人之為己者不如己之自為也」（出自韓非子·外儲說右下）。

譯文為：公孫儀做魯國的宰相並且特別喜歡吃魚，全國的人都爭相買魚來獻給他，公孫儀先生卻不接受。他弟子勸他說:「您喜歡吃魚卻不接受別人的魚，這是為什麼？」他回答說:「正因愛吃魚，我才不接受。假如收了別人獻來的魚，就要遷就別人；遷就別人，就會枉法；枉法就會被罷免相位。

即使愛吃魚，這些人不一定再送給我魚，我又不能自己供給自己魚。如果不收別人給的魚，就不會被罷免宰相，盡管愛吃魚，我能夠長期自己供給自己魚。」 這就說明了要懂得依靠別人不如依靠自己的道理。

檢察官認為，陳男原是政戰局眷服處營建管理及工程規劃科上校科長，機關整併後為資產及營建管理科上校工程首席參謀官，依陳兵籍表，陳晉任少尉迄今，考績優良，屢有功獎紀錄，曾獲頒榮譽獎章，本為表率，卻無視政校後勤區眷村改建工程有改善軍眷生活環境公益目的，標價高達7億6780萬元，不思廉潔自持，反以職務身分優勢，對於職務上行為屢向廠商要求賄賂，損及官箴

徐男是台電公司核能火力發電工程處北部施工處水工組土木工程專員，受台電公司指派為林口電廠工程監造工作主承辦人，林口電廠工程攸關北部地區供電壓力和供電穩定，屬重大國計民生事項，標價高達8億9000萬元，未思積極監督施工品質良窳，卻以職務上行為收受廠商賄賂。

陳男、徐男為圖個人小利，罔顧上開重大公共利益，向業者索賄收賄的犯行，「螻蟻之穴，足以潰堤」，但犯後尚能坦認犯行，有悔悟之意，業已繳回犯罪所得，犯後態度良好，請法官量處適當之刑。