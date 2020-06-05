判刑定讞檢方啟動防逃 前立委林正二政壇路多舛

前立委林正二收取回扣案判刑定讞，須入監服刑，台東地檢署已啟動防逃機制。林正二由教育界轉政界，省議員及立委任內曾遭解職，創另類政壇紀錄。

林正二被控擔任立委期間指示助理替多個鄉鎮市公所爭取補助款，從中收取回扣。最高法院3日駁回林正二針對其中8罪的上訴定讞，各判刑1年6月至14年不等，須入監服刑。

今年68歲的林正二是台東縣關山鎮阿美族原住民，原擔任國中校長，民國80年登記參選第2屆國代當選，身具校長和國大代表的兩種身分，在台東傳為美談，也是原住民少有的菁英，自此開啟政壇之路。

民國83年轉戰省議員，高票當選，不過因樁腳涉嫌賄選，包括林正二本人及40餘名選民被當時檢察官楊大智提起公訴，隨即也被台東地檢署提起當選無效之訴，結果林正二遭法院判處當選無效被解職。

因刑事部分尚未定讞，林正二隨即投入省議員補選，結果又是高票當選，林正二經常自揄「別人當省議員只要選1次，我必須選2次」。刑事部分最後獲判無罪。

民國87年精省後，林正二轉戰立法委員又是高票當選，連任3屆；第7屆立委選舉時原有意轉披國民黨戰袍，最後接受當時親民黨主席宋楚瑜的「慰留」，仍以親民黨身分參選，順利當選，成為親民黨在立法院的唯一區域立委。

不過，選舉期間爆發賄選案，桃園地檢署提起公訴具體求刑3年8個月，並且提起當選無效之訴。

當選無效部分，民國100年7月26日台灣高等法院駁回林正二的上訴，當選無效定讞遭解職。第8屆立委選舉，他又捲土重來，並且當選。

未料，第7屆賄選案的刑事部分，在民國102年判處1年8個月定讞，再度被解職。林正二因同一起賄選案接連被解除第7、8屆立委職務，再次創下台灣政治史上的先例。

林正二由教職轉政，在原住民政壇，撐起一片天，不過，仕途多舛，省議員和立委曾被解職，「別人選1次，他要選2次」，如今又因收取回扣案必須入監服刑。