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讓鎮民倒建築廢棄物在垃圾場 北斗鎮長涉圖利判6年

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣北斗鎮長李玄在2017年7月間因擔任鎮長妻子楊麗香的服務處主任時受鎮民請托，要清潔隊陳姓班長讓人傾倒54噸多的拆除建物事業廢棄物，涉嫌圖利鎮民7萬7800多元的事業廢棄物處理費，加上他經營的農藥行販賣禁用農藥，彰化地方法院依貪汙治罪條例等罪將他判處6年徒刑。

「殺警的判無罪，他不貪不取被判那麼重很難接受」李玄在今天得知判決結果表示，他是清白的，也沒有從中圖利，雖尊重司法，但會上訴，希望司法能還他清白。

李玄在是在2017年受某鎮民請托要將拆除建物後的建築事業廢棄物運到北斗垃圾掩埋場，鎮民可因此省下7萬多元處理費，某鎮民雇二名司機用二輛砂石車運送約54噸建築事業廢棄物到垃圾掩埋場，被陳姓班長阻擋不讓二車進入傾倒，鎮民即打電話再向李玄在請托，李即指示陳姓班長讓二砂石車進入，將約54噸的磚塊、混凝土塊等倒在掩埋場。

而檢方在偵辦此案時，也發現李玄在經營的農藥行賣價值3萬1500元的偽農藥(賽速寧)3箱給某民眾，違反農藥管理法。

李玄在於警詢時坦承鎮民打給他說在整理房子有回收垃圾要送清潔隊，他有建議陳姓班長便民一下，讓車子進去。不過在開庭時李玄在又辯稱廢棄物已清除只是暫時堆置。

陳姓班長警詢時說，因李玄在是鎮長楊麗香的丈夫，又是其服務處主任，僅能聽從其指示做事，否則可能工作不保。

法官認為，李玄在當時雖不具公務人員身分，但因有鎮長妻子楊麗香授權介入北斗鎮公所相關業務，所以具有實質影響力，仍依貪汙治罪條例判刑5年6個月，

褫奪公權4年，而其涉違反禁用農藥罪判刑8個月，合併應執行6年徒刑。

彰化縣北斗鎮長李玄在（左)2017年間因擔任鎮長妻子楊麗香（右 )的服務處主任時受鎮民請托，要清潔隊陳姓班長讓人傾倒54噸多的拆除建物事業廢棄物等案，被彰化地方法院依貪汙治罪條例等罪將他判刑6年。圖／翻攝自臉書
彰化縣北斗鎮長李玄在（左)2017年間因擔任鎮長妻子楊麗香（右 )的服務處主任時受鎮民請托，要清潔隊陳姓班長讓人傾倒54噸多的拆除建物事業廢棄物等案，被彰化地方法院依貪汙治罪條例等罪將他判刑6年。圖／翻攝自臉書

廢棄物 建築

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