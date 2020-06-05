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鐵改局官員貪得無厭！竟將包商當提款機 撤職停用3年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

交通部鐵路改建工程局（現鐵道局）南工處第六工程段副工程司余竹倫，在督導「青海路段及九如路段臺鐵鐵路地下化工程」時，向得標的泛亞工程黃姓工地主任索討機車修理、私宴、買家電和手機等費用，連堂姊家要裝修，也向黃討錢，共得手46萬餘元。高院高雄分院依貪汙治罪條例處余9年徒刑，褫奪公權6年；余被送公務員懲戒委員會，他被判撤職並停止任用3年。

48歲的余竹崙擁有碩士學歷，曾先後擔任第四工務段任工程員、幫工程司與第六工務段任副工程司。

2009年泛亞工程公司以48億8千萬決標，泛亞在開工程開工後，提撥約100萬元的工地零用金至工地主任名下專戶，供臨時支出、轉匯貨款使用。余竹倫知道承包商的工地負責人為求工程順利，相關施工期程、請款、驗收作業要能如期進行，責任重大，藉此向黃姓工地主任要求賄賂，每次約索2萬元不等現金。

余因和妻子感情不好，2017年7月起就搬往堂姊家住，為了「提升居家環境」，也向黃要求添購家電、家具。當時黃因鐵路地下化工程要初驗，希望余不要拖延，只好答應；期間余還不斷增加添購項目，連飲水機也要黃付費。

余在刑案審理時表示，一些單據他提供給黃姓工地主任的沒錯，但他沒有拿到相對的金額，並指像裝修房子，並無要黃負擔，「只是請黃去議價、將價格壓低」。不過黃證稱，於是跟他要錢而不是「借錢」，一開始是要私人物品，後來開始要現金，到後來他「越來越失控」，不僅頻率越來越高，而且會直接說要幾桌，要他準備一下。

黃訴苦，余竹倫長期以來都跟他們要東西，而且在工地逼迫刁難，例如會故意找一些瑕疵，揚言他可以要拆掉重做。

高院高雄分院認為，余在執行職務就算有態度欠佳的情況，原因究竟是對泛亞施工履約的要求，或是純為索求財物，不能僅泛亞員工的主觀感受來論定。但余身為國家重要建設鐵路地下化工程標案的主辦督導人員，責任重大，竟利用督工時向承作廠商要求不正利益及賄賂，貪得無厭、敗壞官箴，依貪汙治罪條例對於職務上行為收受不正利益罪、對於職務上行為收受賄賂罪判刑9年。案件上訴最高法院中。

公懲會則認為余竹倫違反公務紀律，有懲戒必要，判撤職並停止任用3年。

交通部鐵路改建工程局（現鐵道局）員工余竹倫涉貪，遭高院高雄分院處刑9年，褫奪公權6年；余被送公務員懲戒委員會，他被判撤職並停止任用3年。示意圖／聯合報系資料照片
交通部鐵路改建工程局（現鐵道局）員工余竹倫涉貪，遭高院高雄分院處刑9年，褫奪公權6年；余被送公務員懲戒委員會，他被判撤職並停止任用3年。示意圖／聯合報系資料照片

鐵路地下化 貪汙 公務員

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