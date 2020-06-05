政戰局眷服處上校驗收工程 以新屋要裝潢向業者索賄

國防部辦理「台北市政校後勤區新建工程」，由鉅明營造公司以7億餘元得標，負責驗收的政戰局眷服處陳姓上校，以家中新屋有裝潢需求，涉嫌向業者索賄18萬餘元；台電公司核能火力發電工程處辦理「林口電廠工程」，由鉅明公司以8億9000萬得標，台電土木工程徐姓專員涉嫌向業者收賄10萬元，台中地檢署依貪污罪起訴陳姓上校、徐姓專員，以及鉅明公司李姓副總、尤姓工程師、副總特助林男等5人。

案經法務部廉政署移送偵辦，陳、徐自白犯案，檢察官認兩人坦承犯行，有悔悟之心，且已繳回犯罪所得，請法官處適當之刑。

起訴書指出，陳男（43歲，已被停職）是國防部政戰局眷服處資產及營建管理科上校工程參謀官，負責國防部眷村改建綜合企劃、營建管理與工程規劃、不動產管理與監察。

國防部軍備局採購中心於2010年辦理「台北市政校後勤區新建工程」，由鉅明營造公司以7億6780萬元得標，但竣工日逾期日數長達351日，依約要扣罰違約金1億6199萬，鉅明公司聲請仲裁，仲裁詢問會，陳男皆有出席。

工程履約爭議調解期間，政戰局眷服處辦理「完工交屋後建物保全與設備維護驗收」，陳派陳男擔任驗收官，陳對鉅明公司的尤姓工程師（55歲）表示他家中新屋有裝潢需求，尤報告李姓副總（59歲）後，向水電器材公司訂購插座開板蓋板、浴室暖風機、馬桶等價值12萬7283元的水電材交付。

此外，尤姓工程師也訂講價值4萬8699元的溫水洗淨便座、置衣平台、毛巾環、置物架，以及金門酒廠出廠的「大甲媽祖平安祈福酒」2箱（價值9930元）交付陳。

李姓副總指示尤姓工程師聯絡陳，於2019年5月16日即國防部得提起撤銷仲裁判斷訴期的最後一日，在新北市一家咖啡店私下見面，李詢問陳就約爭議仲裁判斷結果是否欲撤銷，獲知國防部將接受仲裁判斷結果，國防部應退還鉅明公司1億3121萬餘元。

台電公司核能火力發電工程處北部施工處於2012年辦理「林口電廠工程」，由鉅明公司以8億9000萬得標，徐男（47歲）是台電土木工程專員，而林男（58歲）是副總特助，因該工程工期嚴重延宕，有支付大額遲延違約金及現金周轉壓力。