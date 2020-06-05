流亡藏人欲在台居留興訟 法院將函詢印度台北協會

6名滯台流亡藏人被內政部移民署否准申請居留，並予以10日內出境，為求留台向法院聲請停止執行，另提告救濟。台北高等行政法院今上午首度針對圖登南加等3人的本案訴訟開庭，法官將函詢印度台北協會核發旅行文件相關事宜，全案候核辦。

6名藏人向移民署申請許可居留，分別被認定是印度或尼泊爾公民而沒通過審核，紛紛向法院聲請停止執行，另提告請求撤銷原處分，並命移民署要作成准許居留的處分。

聲請停止執行部分，出生在印度的丹增多結，一審認定若被遣送回印度，不放棄藏人身分而無法成為印度公民，將難以生存、對基本權產生重大危害，執行原處分將有難以回復損害，裁准聲請。移民署沒抗告。

另外5名藏人，一審裁定駁回。經抗告，最高行政法院認為，如未經確實查證滯台藏人是否具有印度或尼泊爾國籍，即逕予強制出國，將違反不遣返原則，日前自為裁定嘎瑪賜萊、仁青曲仲、貝瑪卓瑪及慈仁等4人，在本案裁判確定前，得暫居留。

這6名藏人類型不一，本案的圖登南加、札西慈仁、丹增多結是結婚依親者，持不明的印度護照入境。刑事部分，3人各別已獲檢方不起訴與緩起訴處分，而丹增多結的不起訴處分書已認定他是持假印度護照入境。

本案訴訟今天開庭，圖登南加等3人的委任律師主張當事人是無國籍且無法強制出國，符合移民法第16條第4項規定。移民署與專勤隊官員辯稱這3人並非無國籍者，旅行文件上載明是印度籍，不符合移民法居留要件。

受命法官吳俊螢詢問，為何移民署會認定3人有國籍？既然檢察官都認定是偽造護照入境，有真護照何必偽造？移民署官員表示，檢方僅依丹增自白給予緩起訴，但他的護照經國境事務大隊鑑識調查隊確認是真的。圖登、慈仁則是逾追訴時效獲不起訴處分。

出現印度台北協會核發的旅行文件起因？專勤隊員解釋，當初陪同3人去印度台北協會核發旅行文件，是因為如果他們是印度國籍才會核發印度國籍的旅行文件，反之則辦不出來。

丹增的委任律師強調，當事人去印度台北協會時，有寫「陳情書」表示他們是藏人，因應移民署要求去討論。圖登的委任律師說，當事人有收到不起訴書、緩起訴書，而緩起訴書中有實質認定國籍是虛偽的。