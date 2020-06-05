監委成段宜康「告訴代理人」？ 辦曲棍球案檢察官痛批

台中地檢署檢察官陳隆翔在彰檢任內，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案，監察院認為辦案過程有諸多瑕疵而彈劾，職務法庭今言詞辯論，陳和監委高涌誠爭鋒相對。陳自認辦案有據，沒違法，指高在約詢時搬出「段宜康委員就來了嘛！」，認為監委應超然獨立，高竟大剌剌為政治目調查；高則批陳從不針對實體違失回應，反不斷稱監委有政治動機，是圍魏救趙。

職務法庭今也請關係機關法務部到庭說明，法務部明白表示陳無失職，沒有違反檢察官倫理規範，並指本案有「政治因素」，監委一再詢問「為什麼沒有林滄敏」態度偏頗，違反無罪推定原則、侵犯檢察權核心事項。

前立委段宜康6年前在彰化縣長候選人魏明谷的造勢場上，指控國民黨對手林滄敏任理事長的中華民國曲棍球協會詐領補助款，還強調「說法不實就吞曲棍球」；檢察官陳隆翔偵辦後認為林未涉案。

監察院認為陳在偵辦曲棍球協會相關人員涉侵占公款案件時，有漏未論斷偽造印章、印文及署押，也未論斷侵占及盜用公印文等犯罪事實，致將應沒收、應發還原所有權人彰化縣政府依規定銷燬之物，卻以「發還被告」之處分命令結案等11項缺失。今天開庭時，高再追加第12項「顯係偽造之單據應沒收而未沒收」違失。

準備程序時，高涌誠和陳隆翔即你來我往。高說，陳隆翔在被彈劾後、相關卷證移送職務法庭前，一再對外稱監委約詢時有說「本件調查案是段宜康所提出，難道我們不用給他交代嗎？」、「為了使曲棍球案能翻案、重啟偵查，我們想了很多方式，只好以檢察官違法失職為由逕行彈劾」，但他沒有這樣講。陳則回，高有明確的政治立場，預設結論。

今言詞辯論時，高強調監察院一向開大門走大路、透明公開，他們起先詢問要如何補救缺失，沒想究責，但監委等了1、2個月仍沒消息，陳隆翔頻以政治動機來質疑監委調查、塑造成被迫害的英雄，沒回應監院的質疑。高說，他從沒講要給段宜康一個交代，但陳敷衍了事，想查到哪就查到哪，有證據還不查，若以冰球協會詐領補助遭北檢起訴、趙玉柱（陳水扁親家）侵占桌球協會公款案來看，相同情形是否不相同處理？這樣外界怎麼看？

陳隆翔的辯護律師、司訓所室友鍾信一表示，陳查無曲棍球案與林滄敏的關聯性，屢次書狀都說明沒有違失，高的指控像是欲加之罪。鍾說，陳任職以來表現優良，還獲行政院長蘇貞昌表揚，這樣的檢察官會有重大違失？諷刺高涌誠不像是監委，而是「段宜康的告訴代理人」。

陳隆翔表示，無法忍受監委濫用彈劾權，當時高約詢時，恫嚇「陳檢察官，段宜康委員他就來了嘛！他來了，你覺得檢察官都沒問題、案件就踢回去？這樣嗎？」，他覺得灰心，認為監察法規、規範密度有疏漏，讓有心人可以「做一些事」。

陳隆翔認為高涌誠、蔡崇義兩位委員應迴避本案卻沒迴避，嚴重違反自律規則，希望監院自律委員會對兩人行政調查。陳說，如他真有重大缺失，在彈劾案審查會就應提出來，但審查會第一次沒過，第二次則是以一票之差彈劾他，他強調本案所謂的疏失，都是高「戴上有色眼鏡」後的意見。