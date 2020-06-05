真假律師合作攬訟被訴 真律師：假律師很愛錢！

真假律師與房仲合組宸翰律師事務所攬訟，被控違反律師法，假律師邱創智、真律師林延慶、邱靖貽、房仲梁志遠被訴。台北地院傳喚林，林辯稱，接案讓人抽佣確有不當，「我可以接受律師倫理規範懲處，但否認犯罪」，法官擇日再審邱創智、邱靖貽。

律師法已修法，但舊法50條規定，未取得律師資格，意圖營利，設立事務所而僱用律師或與律師合夥經營事務所執行業務者，處1年以下有期徒刑，得併科新台幣3萬元以上15萬以下罰金，「宸翰案」適用舊法。

林延慶出庭沒有委任律師。他說，邱靖貽以前和邱創智合夥，後來分道揚鑣，他聽邱創智說過，懷疑邱靖貽對外檢舉，檢方才會查辦律師法案；林說「閱卷時，發現邱創智把很多事推給我」，又說邱創智城府深、愛計較錢，後來把邱創智電話刪除，2人已不聯絡。

林延慶辯稱，他與邱創智絕非合作關係，只因邱創智說他有一些不動產案，他想想多一個案源也不錯，但他從未看過邱創智的帳務，只是辦案之後，邱創智會論件計酬式拆帳匯錢給他，更向法官強調「和邱創智一頓飯也沒吃過」。

林延慶告訴法官，邱創智經營的公司全銜為「宸翰企業管理顧問公司」，他約在2016年12月接下邱創智介紹來的第一案，「宸翰」址設台北市新生北路，他則有事務所在仁愛路，事務所門口並沒有「宸翰」2個字，且有懸掛「林延慶律師」牌銜，客戶會來仁愛路談案。

檢察官蒐證時，查獲以「宸翰」為抬頭的「林延慶律師」名片，林辯稱，名片甚至章戳都是邱創智私下去製作的，還稱，律師在哪個事務所上班不重要，有些機構會找會計師、地政士等專業人士合組策略聯盟，「訴訟當事人都認律師、不認公司」。

林延慶說，被檢察官列在起訴書證據清單中的接案，有些委任狀確實是他所親簽，也真的與當事人碰面，至於如何開收據？如何報稅？林說，通常自然人不會要求，如果稅捐單位要查稅，上法學資料網檢索即可查知接案有多少。