「大牌律師」嗆「台北地檢署跩！」 挨告侮辱公署不起訴

曾幫股市聞人打官司的陳姓律師，今年4月間大鬧訴訟輔導科，對科長嗆聲：「台北地檢署跩！」要求一名主任檢察官出面解決此事。事後，有民眾寄信去檢察長信箱，告發涉嫌侮辱公署罪。台北地檢署檢察官認為，「跩」並未達侮辱程度，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

據了解，這名陳姓律師曾經幫股市聞人打爭產官司，也曾擔任地產集團老闆的委任律師，登過新聞版面。

檢方調查，今年4月6日下午，陳姓律師拿著當事人的告訴代理委任狀，前往訴訟輔導科，要求科員替他調閱有關該當事人全部案號的案件及相關資料。

訴訟輔導科的科員考量陳男並非部分案件的代理人，因此拒絕提供全部資料，僅提供由他代理的相關案件資料。

豈料，陳男不滿意這種處理方式，要求請北檢一名主任檢察官出面解決，並對科長嗆聲「台北地檢署跩！」他還拿起電話不知致電何處。最後，他還揚言明天要找立委、監委拜訪檢察長。